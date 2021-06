Capital El I Concurso para la promoción de la salud mental 'Almería sana' empieza a dar resultados sábado 19 de junio de 2021 , 17:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Paola Laynez apuesta por una ciudad cada día más saludable, amable y sin estigma en la entrega de premios del certamen de ideas organizado por el Consistorio y el Consejo Pro Salud Mental de Torrecárdenas



El Ayuntamiento de Almería “trabaja para hacer realidad las mejores ideas del I Concurso para la promoción de la salud mental en la ciudad” organizado por el Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana y el Consejo Pro Salud Mental del Complejo Hospitalario de Torrecárdenas. Así lo ha confirmado la concejala delegada del área, Paola Laynez, en el marco de la gala 'Almería sana' celebrada en el Museo de la Guitarra y en la que se han entregado los I premios de este concurso, dotados económicamente por la Asociación para la Promoción de la Salud Mental de Almería.



Se trata de un certamen dirigido a buscar aquellas iniciativas o proyectos que, desde la ciudadanía, persigan la promoción de la salud mental y puedan, además, convertirse en realidad. Por eso, Laynez ha insistido en que el Ayuntamiento ya trabaja para buscar espacios en los que desarrollar las ideas ganadoras. Unas ideas que van a permitir hacer de Almería “una ciudad cada vez más amable, inclusiva y saludable” para todos.



Son ideas, ha señalado la concejala de Familia, que “el Ayuntamiento hará realidad bajo el prisma de una Almería sana y más saludable no sólo en salud mental, sino también en todo lo que tiene que ver con la calidad de vida de las personas que viven en la capital y también de las que la visitan”.



Acompañada por la edil de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, y concejales de otros grupos políticos con representación municipal, Paola Laynez ha agradecido a concursantes, al Consejo Pro Salud Mental y a los profesionales, usuarios y familiares que conforman el Área de Salud Mental de Torrecárdenas, su implicación y participación, y ha aclarado que “todas las ideas presentadas, 25, van dirigidas a mejorar la salud, a prevenir enfermedades o patologías y a habilitar en la ciudad más espacios saludables”.





Acciones pro salud mental

Tan importante es crear esos espacios sanos y formar en hábitos saludables, como otras acciones promovidas por el Consejo Pro Salud Mental y que van dirigidas, por ejemplo, a trabajar en la prevención del suicidio o formar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a Policía Local y Bomberos de cara a gestionar actuaciones en las que las personas implicadas son usuarias de Salud Mental”. Son acciones de las que, ha insistido, “se beneficia la ciudad entera”.



En esta línea se ha manifestado también Domingo Díaz del Peral, responsable del Área de Salud Mental de Torrecárdenas y representante del Consejo Pro Salud Mental en Almería, que ha puesto de relieve el proyecto 'Almería sana' con el que se pretenden diferentes acciones de modo que “sólo por vivir en Almería, se mejore la salud mental”. Para eso es fundamental colaborar con las instituciones y en este marco, Díaz del Peral ha calificado de “espectacular” el apoyo del Ayuntamiento de Almería, con el que se trabajan otras propuestas, ha dicho.





Premios El Ayuntamiento de Almería “trabaja para hacer realidad las mejores ideas del I Concurso para la promoción de la salud mental en la ciudad” organizado por el Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana y el Consejo Pro Salud Mental del Complejo Hospitalario de Torrecárdenas. Así lo ha confirmado la concejala delegada del área, Paola Laynez, en el marco de la gala 'Almería sana' celebrada en el Museo de la Guitarra y en la que se han entregado los I premios de este concurso, dotados económicamente por la Asociación para la Promoción de la Salud Mental de Almería.Se trata de un certamen dirigido a buscar aquellas iniciativas o proyectos que, desde la ciudadanía, persigan la promoción de la salud mental y puedan, además, convertirse en realidad. Por eso, Laynez ha insistido en que el Ayuntamiento ya trabaja para buscar espacios en los que desarrollar las ideas ganadoras. Unas ideas que van a permitir hacer de Almería “una ciudad cada vez más amable, inclusiva y saludable” para todos.Son ideas, ha señalado la concejala de Familia, que “el Ayuntamiento hará realidad bajo el prisma de una Almería sana y más saludable no sólo en salud mental, sino también en todo lo que tiene que ver con la calidad de vida de las personas que viven en la capital y también de las que la visitan”.Acompañada por la edil de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, y concejales de otros grupos políticos con representación municipal, Paola Laynez ha agradecido a concursantes, al Consejo Pro Salud Mental y a los profesionales, usuarios y familiares que conforman el Área de Salud Mental de Torrecárdenas, su implicación y participación, y ha aclarado que “todas las ideas presentadas, 25, van dirigidas a mejorar la salud, a prevenir enfermedades o patologías y a habilitar en la ciudad más espacios saludables”.Tan importante es crear esos espacios sanos y formar en hábitos saludables, como otras acciones promovidas por el Consejo Pro Salud Mental y que van dirigidas, por ejemplo, a trabajar en la prevención del suicidio o formar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a Policía Local y Bomberos de cara a gestionar actuaciones en las que las personas implicadas son usuarias de Salud Mental”. Son acciones de las que, ha insistido, “se beneficia la ciudad entera”.En esta línea se ha manifestado también Domingo Díaz del Peral, responsable del Área de Salud Mental de Torrecárdenas y representante del Consejo Pro Salud Mental en Almería, que ha puesto de relieve el proyecto 'Almería sana' con el que se pretenden diferentes acciones de modo que “sólo por vivir en Almería, se mejore la salud mental”. Para eso es fundamental colaborar con las instituciones y en este marco, Díaz del Peral ha calificado de “espectacular” el apoyo del Ayuntamiento de Almería, con el que se trabajan otras propuestas, ha dicho. Los primeros premios han recaído en Julio Castellano Ramírez que, en representación de la Unidad de Hospitalización de Salud Mental de Torrecárdenas, ha presentado el trabajo ‘ImpresionARTE’ con el que ha logrado el primer galardón dotado con 200 euros. Este proyecto pretende favorecer las sensaciones positivas que aporta la creatividad artística y fomentar lazos de cooperación para los almerienses, mejorando así su bienestar. Para ello propone la realización de diferentes grafitis en la ciudad con la participación de usuarios de salud mental, aportando una ruta artístico-saludable que se incorporaría a los senderos y rutas que ya tiene la ciudad.



El segundo premio es para Manuel Alcalá García, profesor de Liceo Erasmus, y que propone promover la actividad física entre jóvenes a través de un concurso de Instagram, “Movi-Mente Almería, en sitios emblemáticos de la ciudad, lo que vendría a contribuir a fomentar el turismo, además de favorecer hábitos saludables. Este segundo galardón está premiado con 150 euros.



El tercer premio es para Juan Díaz Pérez, y bajo el título ‘Luminosidad y soleamiento en los barrios históricos de la ciudad de Almería’ pretende un cambio en la normativa urbanística para rebajar la altura de la edificación en los barrios históricos y así mantener la imagen tradicional del barrio y la mejora de las condiciones ambientales de las calles que favorezca la salud mental.



Los tres siguientes proyectos mejor valorados por el jurado han recibido un accésit en una gala amenizada por el guitarrista almeriense Liborio López. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.