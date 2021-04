Almería El IAJ organiza un encuentro provincial de corresponsales juveniles el 20 de abril miércoles 14 de abril de 2021 , 15:22h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Con motivo del Día Europeo de la Información Juvenil, para compartir y visibilizar las múltiples tareas que desempeñan los corresponsales





El Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), entidad adscrita a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, ha organizado con motivo del Día Europeo de la Información Juvenil, que se celebra el 17 de abril, un total de ocho encuentros de corresponsales juveniles en todas las provincias andaluzas, que en Almería se ha fijado para el próximo 20 de abril.



Pueden inscribirse en este encuentro (escribiendo a

Redes sociales, píldoras informativas e intercambios con Europa

La cita almeriense será el 20 de abril a las 17:00, mediante la plataforma IAJ Connect. En el programa de actividades se incluyen una presentación de los principales servicios y herramientas del IAJ para la promoción de la juventud y la puesta en común de experiencias interesantes de corresponsales juveniles del CIJ Vícar, el IES Alhadra y el CIJ Purchena sobre mediación para el buen uso de las redes sociales, las píldoras de información juvenil y los intercambios juveniles europeos desde el interior de Almería.



El IAJ, como centro coordinador de la Red de Centros de Información Juvenil de Andalucía, ofrece formación a los corresponsales juveniles de Andalucía por medio de estos encuentros que permiten “que el IAJ y sus direcciones provinciales mantengan un contacto directo con la realidad del corresponsal, sus inquietudes y problemáticas, favoreciendo el intercambio de buenas prácticas entre los propios corresponsales”, ha detallado el director general del instituto, David Morales.



Asimismo, ha asegurado que el objetivo de la entidad es “poner en valor la figura del corresponsal juvenil, visualizando el trabajo que realizan con las personas jóvenes de cada municipio”. El título de los encuentros ‘



Actualmente hay censados en Andalucía unos 4.200 corresponsales juveniles, acreditados con la correspondiente tarjeta del IAJ. El corresponsal es aquella persona joven que, de forma voluntaria y responsable, dedica parte de su tiempo libre a informar a otros jóvenes en centros educativos, asociaciones de vecinos, casas de la juventud, locales de ocio y recreo, etcétera, en colaboración con un Centro de Información Juvenil (CIJ). Una de las características principales del corresponsal es que difunde información de joven a joven y recoge las demandas informativas de sus compañeros para trasladarlas al CIJ.



La labor del corresponsal juvenil es voluntaria y produce un efecto multiplicador de la información. Lejos de ser mensajero, actúa como transmisor de la información en un doble sentido: recoge las inquietudes y preferencias de los jóvenes del ámbito en el que se mueve e intenta proporcionarles la información puntual sobre esos otros temas. El Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), entidad adscrita a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, ha organizado con motivo del Día Europeo de la Información Juvenil, que se celebra el 17 de abril, un total de ocho encuentros de corresponsales juveniles en todas las provincias andaluzas, que en Almería se ha fijado para el próximo 20 de abril.Pueden inscribirse en este encuentro (escribiendo a [email protected] ucia.es) los corresponsales juveniles que colaboren en centros de información juvenil o jóvenes interesados por la información juvenil que participen en sus asociaciones y centros educativos, con plazo hasta el día antes de la celebración del encuentro.La cita almeriense será el 20 de abril a las 17:00, mediante la plataforma IAJ Connect. En el programa de actividades se incluyen una presentación de los principales servicios y herramientas del IAJ para la promoción de la juventud y la puesta en común de experiencias interesantes de corresponsales juveniles del CIJ Vícar, el IES Alhadra y el CIJ Purchena sobre mediación para el buen uso de las redes sociales, las píldoras de información juvenil y los intercambios juveniles europeos desde el interior de Almería.El IAJ, como centro coordinador de la Red de Centros de Información Juvenil de Andalucía, ofrece formación a los corresponsales juveniles de Andalucía por medio de estos encuentros que permiten “que el IAJ y sus direcciones provinciales mantengan un contacto directo con la realidad del corresponsal, sus inquietudes y problemáticas, favoreciendo el intercambio de buenas prácticas entre los propios corresponsales”, ha detallado el director general del instituto, David Morales.Asimismo, ha asegurado que el objetivo de la entidad es “poner en valor la figura del corresponsal juvenil, visualizando el trabajo que realizan con las personas jóvenes de cada municipio”. El título de los encuentros ‘ [email protected] corresponsales cuentan’ es, de hecho, un guiño a esta idea. “Para el IAJ, los corresponsales cuentan, desde los servicios de información juvenil contamos con los corresponsales juveniles y ellos trasmiten, informan y cuentan información relevante y de interés a otros jóvenes y, a su vez, también cuentan al IAJ y a sus Centros de Información Juvenil la opinión, inquietudes y necesidades de la juventud”, ha dicho David Morales.Actualmente hay censados en Andalucía unos 4.200 corresponsales juveniles, acreditados con la correspondiente tarjeta del IAJ. El corresponsal es aquella persona joven que, de forma voluntaria y responsable, dedica parte de su tiempo libre a informar a otros jóvenes en centros educativos, asociaciones de vecinos, casas de la juventud, locales de ocio y recreo, etcétera, en colaboración con un Centro de Información Juvenil (CIJ). Una de las características principales del corresponsal es que difunde información de joven a joven y recoge las demandas informativas de sus compañeros para trasladarlas al CIJ.La labor del corresponsal juvenil es voluntaria y produce un efecto multiplicador de la información. Lejos de ser mensajero, actúa como transmisor de la información en un doble sentido: recoge las inquietudes y preferencias de los jóvenes del ámbito en el que se mueve e intenta proporcionarles la información puntual sobre esos otros temas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.