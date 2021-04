Economía Rapitecnic, el servicio técnico de confianza para la reparación de electrodomésticos miércoles 14 de abril de 2021 , 15:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Los electrodomésticos son una parte fundamental en el día a día de un hogar. Gracias a ellos, podemos disfrutar de comodidades que hacen nuestra vida más fácil. Un frigorífico nos ayuda a mantener los alimentos en buen estado, un horno nos da la posibilidad de cocinarlos, una caldera nos proporciona agua caliente para la ducha... Hablamos de equipos sin los que no podríamos concebir nuestra rutina diaria. Por esta misma razón, cuando sucede alguna avería imprevista, es conveniente contar con profesionales cualificados para conseguir una reparación efectiva y lo más rápida posible. Esto es precisamente lo que ofrece Rapitecnic, el servicio de reparación de electrodomésticos en Barcelona que garantiza una atención personalizada en un plazo de 24 horas desde la primera llamada y que cuenta con técnicos especializados en todo tipo de equipos. Rapitecnic: la satisfacción de los clientes como objetivo prioritario Una prueba irrefutable de la calidad del servicio que Rapitecnic pone al servicio de la ciudadanía es la satisfacción de los clientes que han recurrido a sus profesionales. La propia empresa cuenta en su ficha de Google con más de 750 reseñas y una nota media de 4,4 sobre 5, una calificación alta que demuestra el alto nivel de su servicio. Entre las reseñas podemos leer el caso de Roger Puertas, que gracias a la intervención de los técnicos de Rapitecnic puede seguir utilizando su lavadora con total tranquilidad. O José David Hernández, que sigue haciendo uso de su calentador gracias a la reparación cuando ya pensaba que debería cambiarlo por uno nuevo. También Alba López destaca en su comentario la rapidez en solucionar la avería de su caldera y el trato cercano con el técnico. Se trata de opiniones públicas de clientes que han quedado satisfechos con el trabajo y la atención del equipo de reparación de electrodomésticos de Rapitecnic. Hablamos de un servicio compuesto por los profesionales mejor cualificados del sector, capaces de detectar una avería en el equipo y proceder a encontrar una solución efectiva en un corto periodo de tiempo. Justo lo que un cliente necesita ante una avería inesperada. Un servicio integral para la reparación de electrodomésticos Desde su puesta en marcha, Rapitecnic siempre se ha distinguido dentro del sector por su gran versatilidad, ya que cuenta con técnicos capaces de reparar todo tipo de electrodomésticos. Sistemas de aire acondicionado, calderas, calentadores, secadoras, lavavajillas, campanas extractoras, frigoríficos, lavadoras, placas de inducción... Cualquier equipo que contribuya a la comodidad dentro de un hogar entra dentro de las especialidades de los técnicos de Rapitecnic. Además, también podrás contar con la ayuda del equipo especializado en Barcelona, Barcelona técnicos es tu servicio de reparación de electrodomésticos de confianza en Barcelona. La compañía ofrece atención telefónica disponible las 24 horas del día, y garantiza también atención presencial dentro de ese mismo plazo por parte de un técnico especializado en el electrodoméstico en cuestión. El profesional se desplazará rápidamente al domicilio indicado para analizar la avería y encontrar la mejor solución para recuperar así su funcionamiento habitual. Además, para la reparación solo utilizan piezas oficiales de la marca del electrodoméstico en cuestión, protegidas con una garantía de 6 meses. En conclusión, si necesita la ayuda de profesionales de nivel para reparar un electrodoméstico averiado en su vivienda, la opción adecuada es Rapitecnic. Un servicio rápido, cercano y de calidad que garantiza una total disponibilidad para poder atender cualquier urgencia. La tecnología es imprescindible para hacer nuestra vida más cómoda y fácil en casa, pero también lo es contar con técnicos especializados que nos ayuden a cuidar de todos los equipos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.