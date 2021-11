PORTADA Economía Capital Almería Diputación Sucesos Deportes Entrevistas Opinión Provincia Agenda ANDALUCÍA Sociedad Salud Universidad Televisión Pasatiempos Hemeroteca Almería Ampliar El IAJ premia a Laura Diepstraten y a la empresa EcoInver en los 25º Premios Andalucía Joven sábado 27 de noviembre de 2021 , 08:54h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La consejera de Empleo avanza en la gala de estos galardones que el Plan Estratégico de la Juventud se centrará en atajar problemas de los jóvenes como el empleo, la emancipación o el abandono escolar La joven cantante pulpileña Laura Diepstraten y la empresa ejidense EcoInver han resultado galardonados en los XXV Premios Andalucía Joven que concede el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), entidad adscrita a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, y que se han celebrado hoy en Málaga. Laura Diepstraten ha recibido el reconocimiento en la categoría ‘Jóvenes Revelación’, mientras que EcoInver se ha alzado con el premio ‘Emprendimiento Juvenil’ en su categoría ‘trayectoria’. Durante la gala de los premios, la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha señalado que las administraciones tienen una deuda “clara” con los jóvenes, que es la necesidad de “facilitaros las herramientas necesarias para que podáis desarrollar sin obstáculos todas vuestras iniciativas”, y ha señalado que la alta tasa de paro juvenil, el abandono escolar, la dificultad para acceder a una vivienda o los problemas para alcanzar la autonomía personal y la emancipación “son lastres que están retrasando a toda una generación que pide y desea dar el relevo y vivir su tiempo”. En este sentido, Rocío Blanco ha avanzado que el Plan Estratégico de la Juventud, que está previsto que se apruebe en las próximas semanas, abundará en atajar estos problemas desde una “clara vocación transversal que implique a todos los organismos de la Junta que desarrollan actuaciones que afectan directa o indirectamente a la población joven”. La consejera ha añadido que contará con seis áreas estratégicas como Educación y Formación; Empleo y Emprendimiento; Emancipación y Vivienda; Salud y Violencia; Participación y la última denominada “Transversal” que aborda actuaciones de coordinación entre distintas administraciones públicas. “Pretende ser una respuesta a los problemas y necesidades por los que atraviesa la juventud de Andalucía que no se sustente en medidas parciales o aisladas, sino que aborde los problemas y las soluciones con una perspectiva transversal, coordinada e integral”, ha añadido la consejera, que ha destacado asimismo el amplio proceso de debate para elaborar el plan, en el que han participado 500 representantes de asociaciones juveniles, asociaciones profesionales, asociaciones empresariales relacionadas con la juventud, jóvenes, entidades del tercer sector, técnicos de juventud del ámbito local, personal técnico del Instituto Andaluz de la Juventud, de Andalucía Emprende, de la dirección general de Formación, del Servicio Andaluz de Empleo), de las Mesas de Emancipación juvenil. A todo este proceso se sumó además una encuesta en la web del IAJ en la que participaron más de 2.100 personas. Galardonados en los Premios Andalucía Joven El premio ‘Jóvenes Revelación’ es para Laura Diepstraten García de la provincia almeriense. Esta joven de 14 años es ciega de nacimiento y estudia 3º de la ESO en el I.E.S. ‘Mar Serena’ de Pulpí, y 3º de grado profesional de piano en el Conservatorio ‘Narciso Yepes’ de Lorca (Murcia). Desde los 6 años toca el piano y se dedica a la música. Con solo 8 años, ganó el Concurso Musical de la ONCE en la modalidad de solista. Con 10 años participó en ‘Fenómeno Fan’, de Canal Sur TV, y con 11 años concursó en el programa de televisión ‘La Voz Kids’. En 2021, ha ganado la primera edición del concurso ‘International Low Vision Song Contest’, el festival de Eurovisión para cantantes invidentes, con el tema ‘Otra visión’. Una de sus mayores experiencias personales ha sido interpretar el Himno de Andalucía ante los Reyes de España, con motivo del acto de entrega de la Medalla de Honor de Andalucía al Rey Felipe VI, en el Palacio de San Telmo, el pasado 14 de junio. En la modalidad ‘Emprendimiento Juvenil’, categoría ‘Trayectoria’, el galardón ha recaído en EcoInver Export, empresa mayorista de frutas y hortalizas que destaca por su innovación en el sector, y ubicada en la localidad de Las Norias de Daza, del municipio de El Ejido (Almería). El germen de esta empresa está en la cooperativa Ecoinver, fundada por tres miembros de la familia Segura en 2007, a la que se han incorporado los jóvenes Ismael y Daniel Segura, que han hecho crecer y evolucionar el negocio familiar, realizando una apuesta por la profesionalización y formación constante del equipo, el compromiso con el cambio climático, el medio ambiente, la sostenibilidad y la salud. También han firmado convenios con entidades como la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), la Red de Ganadores o la Red de Empresas Municipales Socialmente Responsables. Además, con una nueva imagen, un equipo directivo con visiones más novedosas y con todo un horizonte que explorar, Ecoinver se ha sumergido en la era tecnológica y digital y mediante una estrategia de externalización Durante los últimos meses de 2021 estima un crecimiento tres veces mayor en instalaciones y un 40% más en superficies de producción agrícola. En la gala se ha dado un reconocimiento de honor por el XXV Aniversario del IAJ al juez Emilio Calatayud. Abogado, escritor, magistrado español y juez de menores de Granada, nació en Ciudad Real el 22 de diciembre de 1955, es licenciado en Derecho ICADE, por la Universidad de Deusto y accedió a la carrera judicial en 1980. En 1984, fue destinado a Granada, ejerciendo en los Juzgados de Distrito nº 3, Juzgado de 1ª Instancia nº 4 y Juzgado de Instrucción nº 4. En 1988 se especializó como Juez de Menores, desempeñando inicialmente el juzgado Único de Menores de Granada y actualmente en el juzgad Nº 1 de la misma ciudad, ejerciendo también como juez suplente de vigilancia penitenciaria. Fue elegido Juez Decano de los Juzgados de Granada entre 1993 y 2001. Por su parte, el premio ‘Emprendimiento Juvenil’, categoría ‘Empezar’, ha sido concedido a José Luis Baños Ramírez de Jerez (Cádiz), CEO de la empresa “WINABLE” emprendedor, creador de experiencias enoturísticas y uno de los grandes innovadores del enoturismo en Andalucía. En la categoría ‘Empleabilidad Juvenil’, SOLEMCCOR de Córdoba ha sido la designada. Esta empresa de inserción socio laboral pertenece a Cáritas Diocesana de Córdoba, fue constituida en 2006, y tiene como fin favorecer la inserción laboral a personas en situación de exclusión social y su inclusión en el mercado de trabajo normalizado. Con respecto al premio ‘Arte y Cultura’, Manuel Mena Bravo ha sido el seleccionado. Licenciado en Bellas Artes y Doctorando en arte y patrimonio en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, ha desarrollado labores de voluntariado y actualmente compagina su formación académica y su trabajo como profesor y coordinador en el Instituto San Fernando con proyectos artísticos. Ostenta múltiples premios artísticos de varios certámenes. El premio al ‘Deporte’ ha correspondido al jugador del Real Betis Balompié Juan Miranda González de Olivares (Sevilla). Deportista desde temprana edad, a los 7 años ya militaba en los infantiles del Betis, y posteriormente continuó su carrera deportiva en el equipo cadete del FC Barcelona. Ha ganado distintos títulos con la selección española sub 16 y sub 17 (campeonato de Europa sub-17, subcampeones del mundo en el mundial de ese mismo año) y sub 18 (campeones de los Juegos Mediterráneos). En junio de este año debutó con la selección española de futbol, y ha sido plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En la modalidad ‘Ciencia e Investigación’, el premiado ha sido Julián Ismael Fernández, de la provincia gaditana. A sus 18 años, es CEO y Cofundador de Fossa Systems, que nació como como Organización sin ánimo de lucro cuando tenía 15 años y ahora es una startup tecnológica dedicada al desarrollo, puesta en órbi-a y operación de picosatélites, primera red global Iow-cost del Internet de las Cosas sin infraestructura terrestre y democratización del espacio que cuenta con 15 ingenieros cualificados y una media de edad de 25 años. Han firmado contratos con 12 empresas internacionales. Es también director y fundador de Citadel Space Systems, empresa dedicada a la manufactura de nanosatélites Cubesat (Unidades l0cm) altamente integrados para misiones interplanetarias y de alto rendimiento. En la modalidad ‘Ciudadanía Joven Activa’, el galardón lo han compartido el Grupo de Corresponsales de Cabra y la Asociación Juvenil de Corresponsales Juveniles de Baeza. El grupo de corresponsales de Cabra es parte activa del Consejo Local de la Infancia de Cabra. Trabajan conjuntamente con el personal técnico de juventud del municipio, trasladando las inquietudes de la juventud egabrense y formando parte del equipo de planificación y desarrollo de actividades del área de juventud. Con respecto a la Asociación de Corresponsales Juveniles de Baeza, es una asociación creada el 17 de diciembre 2001 y ha cumplido 20 años de trabajo, habiendo pasado por la asociación a lo largo de estos años más de 700 jóvenes.. Desde su creación, ha colaborado y participado con diferentes organismos y administraciones tanto públicas como privadas con diferentes iniciativas que han beneficiado a la juventud de Baeza. El premio ‘Compromiso Social’ ha recaído en Manuel Alfonso, joven de 27 años que es creativo con discapacidad sensorial. Nacido en Valencina de la Concepción (Sevilla), desarrolla su actividad en Almonte (Huelva), donde colabora activamente con la Hermandad Matriz. Es Graduado en Sociología y Relaciones Públicas y marketing. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, su intermediación y compromiso social con la Hermandad ha sido decisiva, hasta el punto de impulsar iniciativas sociales e innovadoras que han ayudado a salir a la Hermandad de las graves dificultades económicas y financieras que atravesaba. Es impulsor de la creación del nuevo Museo Digital del Rocío. El galardón al ‘Respeto a la Igualdad y a la Diversidad Sexual y/o de Género’ ha sido para Cristina Fuentes Lara de la provincia jiennense. Es licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración, en Sociología y Doctora en Estudios Migratorios por la Universidad de Granada. Realizó su tesis, con calificación de So-bresaliente Cum Laude, sobre la problemática que rodea al colectivo de las mujeres porteadoras en la frontera hispano-marroquí en Ceuta. Cofundadora del periódico de temática social “El foro de Ceuta” donde actualmente es columnista, escribe también en Diario Público y en Pikara Magazin. Forma parte de la Fundación por Causa dedicada al periodismo de migraciones donde coordina la sección de Infancia Migrante y es miembro del área de solidaridad internacional de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Miembro activo en la Asociación Sociocultural “La barraca Transfronteriza ”. Actualmente, se encuentra en plena producción de la película de acción documental “Norda” que narra la problemática de la migración subsahariana, y este mes se estrena su primer corto de animación “Las Alturas”. Con respecto al premio ‘Desarrollo Sostenible’, la designada ha sido Susana Clavijo Núñez, de la provincia de Sevilla. Es ingeniera energética, especializada en Energías Renovables y máster en Ciudad y Arquitectura Sostenibles; por la Universidad de Sevilla (US), Experto en Cooperación Internacional para el Desarrollo con estancias en Paraguay. Ha Participado en proyectos de investigación internacionales ‘So-lar Decathlon Europa 19’ y ‘Solar Decathlon Latinoamérica y Caribe 19’. Ha colaborado con entidades como Madre Coraje, CEAIN (Centro de Acogida de Inmigrantes), Red de Apoyo a Inmigrantes ‘Dimbalí’, Aula de Ingeniería Comprometida, voluntaria y presidenta de Ingeniería Sin Fronteras (ISF) Andalucía. Junto a la AACID desarrolló el proyecto “Hacia un cambio de hábitos y valores mediante un consumo responsable y crítico de la sociedad andaluza”. Por su parte, el premio premio ‘Promoción de la Inclusión Sociolaboral de la Juventud con Capacidades Diferentes’ ha correspondió a la Asociación Desarrollo Social Participativo Imagina de la provincia malagueña. Esta entidad se constituyó en mayo de 2017 por jóvenes menores de 30 años de diferentes pueblos de la zona del Valle del Guadalhorce. La asociación nace como un grupo informal, con sede en la localidad de Álora y Pizarra, con la meta de ser un instrumento para dar cabida a proyectos e ideas de gen-te joven de zonas rurales. Hoy día, el equipo de IMAGINA está formado por más de 50 personas. Algunos de sus objetivos son: promover la inclusión social de personas con diversidad funcional de pueblos pequeños, rurales y de barriadas aisladas; atención a las familias con personas con diversidad funcional, promover valores sociales como la igualdad de géneros y la diversidad sexual.

