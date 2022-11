Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Provincia Ampliar El IAJ reactiva los Puntos de Información Juvenil Eurodesk en Almería martes 08 de noviembre de 2022 , 19:29h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Huércal-Overa es uno de los 2 centros de este tipo que hay en la provincia, y desde la Junta quieren volver a impulsarlos tras el parón vivido durante la pandemia El responsable del Instituto Andaluz de la Juventud en Almería, Diego Martínez, ha visitado el Ayuntamiento de Huércal-Overa en donde ha sido recibido por el alcalde, Domingo Fernández quien ha destacado la importancia de la colaboración entre ambas entidades. Un encuentro en el que han hablado del Punto de Información Juvenil Eurodesk. Martínez ha detallado “la importancia de poner en marcha actuaciones para que los jóvenes se formen y se nutran de vivencias y experiencias en el extranjero que serán claves para su desarrollo formativo y profesional”. El asesor del IAJ en la provincia ha destacado la importancia de reactivar estos puntos, tras el parón vivido durante la pandemia. “Este centro de información juvenil de programas europeos es una de las iniciativas que están incluidas en el plan estratégico de la juventud”, ha destacado Martínez. El alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, ha resaltado la relevancia de estas actuaciones “con la finalidad de que los jóvenes del municipio tengan posibilidades de movilidad en Europa, lo que que contribuirá a su desarrollo personal y profesional”. Fernández se ha mostrado satisfecho de que este punto de información esté ubicado en el levante de la provincia, para ofrecer información a todos los jóvenes de esta zona. En su encuentro con los responsables del Punto de Información Juvenil Eurodesk Diego Martínez ha estado acompañado por las concejalas de Juventud, María del Mar Meca, y de Promoción Económica, Mónica Navarro, que han tratado diversos aspectos de posibles programas a implementar en el municipio. Hay que recordar que Huércal-Overa es uno de los 2 puntos de información juvenil Eurodesk de nuestra provincia, siendo uno de los 8 que hay en Andalucía. Actualmente se está trabajando en diversas acciones del Cuerpo Europeo de Solidaridad, así como otros programas de movilidad juvenil como Erasmus +. Precisamente el pasado mes de agosto diez jóvenes del municipio viajaron a la isla griega de Elafonisos en el marco del programa Erasmus+, dentro del proyecto juvenil Protecting our Lungs. En esta experiencia disfrutaron de la convivencia con jóvenes de de Grecia, Italia, Bulgaria y Malta asistiendo a talleres sobre ecología, reciclaje, medioambiente, estilo de vida sostenible, mesas redondas, excursiones y noches culturales, entre otros. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.