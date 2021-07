Capital El IAJ y la Asociación Ítaca dan voz a los jóvenes de El Puche ante Europa jueves 15 de julio de 2021 , 16:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La jornada, centrada en la diversidad y la inclusión social, se enmarca en la campaña europea #StandForSomething



El Instituto Andaluz de la Juventud, adscrito a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, ha organizado en Almería junto a la Asociación Ítaca, organización que trabaja por la mejora de la calidad de vida de jóvenes en riesgo de exclusión social, un encuentro participativo enmarcado en la campaña #StandForSomething, en el cual un grupo de jóvenes vecinos y vecinas de la barriada almeriense de El Puche han expresado sus opiniones sobre la idea que tienen de la Unión Europea y realizado propuestas para construir el futuro de Europa en las cuestiones que afectan a la juventud, con la diversidad y la inclusión social como eje central.



La asesora de programa del IAJ en Almería, Rosa Maldonado Aguilera, ha agradecido a los asistentes y a la Asociación Ítaca “su participación en la jornada para aportar ideas y propuestas que mejoren la situación de los jóvenes en la Unión Europea en los próximos años, además de su implicación en la transformación social de su entorno a través de diversas actividades, con el fin de mejorar la convivencia y las oportunidades de los vecinos y vecinas de El Puche”.



Con este encuentro se pretende conocer la opinión de la juventud de esta barriada periférica almeriense en la cual un grupo de jóvenes educadores sociales y jóvenes de diversas procedencias, culturas y realidades sociales, como familias migrantes o gitanas, de diversas creencias religiosas y situaciones sociales, se están uniendo para favorecer el entendimiento entre estos colectivos a través de proyectos de participación juvenil en la educación, la cultura, el deporte, el arte, etc., para transmitir estas voces diversas en la Conferencia sobre el Futuro de Europa.



La jornada ha contado con la participación de José Juan Núñez, uno de los 21 activistas seleccionados por la Red EYCA para recoger la voz de los jóvenes en la campaña #StandForSomething acerca de que les gustaría construir en el futuro y expresar sus puntos de vista sobre los temas que les importan.



José Juan Núñez Timermans es el representante en Andalucía seleccionado por la plataforma Youth Panel de la Red EYCA del Carné Joven Europeo para participar como uno de los activistas en esta campaña. Tiene 23 años y es natural de Jerez. Acaba de finalizar en Bolonia (Italia) sus estudios de Derecho y Relaciones Internacionales con la beca Erasmus, estudios que comenzó en la Universidad Loyola de Sevilla. Está involucrado en diferentes organizaciones a nivel local, además de haber participado en varios intercambios juveniles de Erasmus+ y distintas actividades organizadas por el Consejo de Europa.



Sobre la Asociación Ítaca

Ítaca es una asociación de carácter social, sin ánimo de lucro y de carácter humanitario, que busca mejorar la calidad de vida de los o las menores y/o jóvenes, especialmente, de zonas desfavorecidas y la de sus familias. Tiene como finalidad última generar cambios en conductas, hábitos y dinámicas en todos aquellos/as menores y/o jóvenes de nuestra sociedad, con mayor incidencia en aquellos que se encuentran en una situación de riesgo o alta vulnerabilidad, ya sea por exclusión social, económica, cultural, familiar, o por fenómeno migratorio. De esta manera, se pretende, apoyar y acompañar a su vez a la estructura familiar del menor o joven durante dicho proceso, dando visibilidad y protagonismo a los o las menores y/o jóvenes en nuestra sociedad, rompiendo así la estigmatización que sufren muchos colectivos de menores y/o jóvenes.



Conferencia sobre el futuro de Europa en 2022

La campaña #StandForSomething está financiada por el Parlamento Europeo y EYCA (European Youth Card Association, la plataforma que gestiona el Carnet Joven Europeo, entre otros programas). Al timón de esta campaña hay 21 jóvenes activistas de 16 Estados miembros de la UE, deseosos de involucrar a los jóvenes europeos en conversaciones y actividades sobre el futuro de Europa.



Tiene como objetivos que los jóvenes puedan acceder a las oportunidades que brindan los diferentes programas europeos, así como darles voz en la Conferencia sobre el Futuro de Europa, que tendrá lugar hasta 2022 y que consiste en una serie de debates y discusiones protagonizadas por los ciudadanos que permitirán a las personas de toda Europa compartir sus ideas y contribuir a configurar nuestro futuro común. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.