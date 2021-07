Maribel Sánchez Torregrosa recibe a Laura Diepstraten

jueves 15 de julio de 2021 , 16:04h

La delegada del Gobierno andaluz en Almería agradece a la ONCE su labor en la formación e integración de las personas con problemas visuales





La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Maribel Sánchez Torregrosa, ha recibido esta mañana a la joven Laura Diepstraten, cantante ganadora del I International Low Vision Song Contest. El acto, desarrollado en la Delegación del Gobierno andaluz, ha tenido como objetivo “reconocer la labor de la joven pulpileña como ejemplo de esfuerzo y superación”, tal y como ha asegurado la delegada. Un reconocimiento que ya han realizado con anterioridad tanto sus SM los Reyes de España, como el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.



Sánchez Torregrosa ha asegurado que “hemos querido en tu tierra natal poner en valor no sólo el premio a nivel europeo que has conseguido recientemente si no el ejemplo de lucha y de valía personal que tienes tanto para las personas con discapacidad como para el colectivo de jóvenes en general sin distinción alguna”.



También la delegada del Gobierno andaluz en Almería ha tenido palabras de agradecimiento para la ONCE “por la labor que desarrollan en la educación y formación de las personas con problemas visuales y por su ayuda en la integración social y laboral”.



Por su parte, Laura Diepstraten ha querido mostrar su agradecimiento por este recibimiento al Gobierno andaluz y también a la ONCE por estar siempre ayudando a quienes lo necesitan. Además, la joven pulpileña ha expresado sentirse alagada por “ser un ejemplo para los jóvenes” aunque tal y como ha asegurado “estoy haciendo música, que es lo que me gusta”.



Para finalizar la directora de la ONCE en Almería, María Jesús Segovia Molina, ha agradecido también este acto de reconocimiento y ha afirmado que “para nuestra entidad Laura es un ejemplo de trabajo y de esfuerzo”.