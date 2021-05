El IEA acerca la exposición sobre la piedra seca al Museo Miguel Guirao de Vélez Rubio

domingo 23 de mayo de 2021 , 20:13h

‘Almería de Piedra. Construcciones tradicionales en Piedra Seca’ se inauguró anoche en un acto con la presencia del alcalde velezano y el diputado de Cultura y Cine





El Instituto de Estudios Almerienses ha presentado este sábado en Vélez Rubio la exposición y el documental ‘Almería de Piedra. Construcciones tradicionales en Piedra Seca’. La inauguración se ha celebrado en el Museo Miguel Guirao y contó con la presencia de Miguel Martínez-Manchón Carlón, Alcalde de Vélez Rubio; Manuel Guzmán, Diputado del Área de Cultura y Cine de la Diputación de Almería; Francisco Alonso, Director del Instituto de Estudios Almerienses y Juan Antonio Muñoz Muñoz, Coordinador de la exposición.



Miguel Martínez-Manchón Carlón, alcalde de Vélez Rubio, agradeció a la Diputación de Almería y al Instituto de Estudios Almerienses su apuesta por estrenar esta exposición en torno al patrimonio que se ha construido en la provincia con piedra seca en el Museo Miguel Guirao. Permanecerá abierta al público hasta finales del mes de julio.



Por su parte, el diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán, felicitó al alcalde de Vélez Rubio por el excelente trabajo que llevan a cabo en la defensa de las costumbres y tradiciones de esta comarca. “Vélez Rubio es ese símbolo de la provincia de Almería y ese lugar donde la defensa de nuestra historia es un ejemplo de la gestión que lleva a cabo Miguel Martínez-Manchón Carlón, y por eso hemos querido que el estreno de la exposición sea en Vélez Rubio”.



Francisco Alonso, director del IEA, recordó que el año pasado estaba previsto celebrar el plenario anual del IEA en Vélez Rubio, “pero la pandemia hizo que al final no se pudiera llevar a cabo”. Con respecto a la técnica de la piedra seca, Alonso señalaba que “aparte de la exposición y el documental contamos con una publicación científica que dedica un monográfico en torno a la piedra seca, se trata de Gazeta de Antropología”.



Juan Antonio Muñoz, coordinador de la exposición y del documental en torno a la piedra seca, señalaba que “Almería por los paisajes que tiene, es decir, por la variedad de nuestra formación geológica, tiene muchísimos paisajes hechos a base de piedra seca.



Muñoz explicaba que “la técnica de la ‘Piedra Seca’ es un método constructivo ancestral que consiste en la unión de las piedras, únicamente, mediante el encaje y la fuerza de la gravedad. Tiene una especial implantación en los paisajes agrarios tradicionales del territorio almeriense evidenciándose, especialmente, en los miles de balates que aterrazan nuestras encrespadas sierras”.



“Hemos preparado una exposición con 14 paneles ‘Almería de piedra. Construcciones tradicionales en piedra seca’ donde se da cuenta de los balates, arquitectura negra, refugios de piedra, cocones de piedra, corrales y palomares, empedrados, mojones y cercas, eras y pajares y los caminos del agua, entre otros. Luego he hecho un documento audiovisual que en 19 minutos condensa toda la información en torno a la piedra seca” apunta Muñoz.



Recordar que la pandemia impidió hace justo un año hacer unas jornadas junto a la Universidad de Almería en torno a la técnica de la piedra seca. Se iba contar con los mayores especialistas en la materia, pero la pandemia hizo que no se pudiera llevar a cabo. Esas jornadas hubieran permitido conocer con detalle todo lo relacionado con esta técnica tan vinculada al Mediterráneo en general, y a Almería en particular.



Tanto la exposición como el documental han sido promovidos por el Instituto de Estudios Almerienses del Área de Cultura y Cine de la Diputación de Almería y ha contado con la colaboración del Laboratorio de Antropología Social y Cultural de la UAL (LASC).