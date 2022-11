Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar El IES Cruz de Caravaca dedica su rastrillo solidario a la Asociación Española Contra el Cáncer martes 29 de noviembre de 2022 , 22:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La presidenta de la AECC ha visitado el rastrillo, donde colaboran profesores, alumnos y las familias, y cuya recaudación irá destinada a la labor de la Asociación con los enfermos de cáncer El Instituto de Enseñanza Secundaria Cruz de Caravaca ha organizado un rastrillo solidario, cuya recaudación se destinará a la labor que realiza la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Almería con los enfermos de cáncer y sus familiares. El rastrillo está compuesto por todo tipo de materiales, desde objetos de regalo, material escolar o ropa, aportada por los profesores, alumnado, familiares y vecinos del barrio, a los que se concede una nueva vida, con lo que es una acción a favor de la sostenibilidad. La presidenta de la AECC en Almería, Magdalena Cantero, ha visitado el rastrillo y ha querido “dar las gracias por el compromiso demostrado por toda la comunidad educativa del IES Cruz de Caravaca”. Además, Magdalena Cantera explica que “según los expertos sanitarios, el 60% de los cánceres se pueden prevenir. Por eso es muy importante la prevención entre los estudiantes, para que desde jóvenes se conciencien sobre las medidas a adoptar para una vida saludable”. La presidenta de la AECC recuerda que “es clave que de joven no adquieran el hábito de fumar, la principal causa de padecer cáncer de pulmón, que no beban alcohol, cuiden la alimentación y hagan deporte, Son hábitos que si los adquieren a estas edades, luego les ayudará para una vida plena y con buena salud”. El IES Cruz de Caravaca cuenta con más de 300 alumnos, y es una iniciativa de las profesoras Antonia Rueda López y Sandra Martínez Aguilera, a la que se ha sumado toda la comunidad educativa. Ésta es la segunda edición del Rastrillo, que cada año dedican a una causa social. El Rastrillo Solidario ha permitido a la AECC explicar la labor que desarrollan en favor de la investigación y de las personas con cáncer, y ha animado a participar en el voluntariado de la asociación en Almería. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

