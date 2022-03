El IES Las Marismas retoman las visitas de Erasmus+

viernes 25 de marzo de 2022 , 20:27h

Durante el presente curso, el I.E.S. Las Marinas está llevando a cabo dos proyectos Erasmus+, programas europeos de aprendizaje destinados a que los alumnos puedan adquirir conocimientos al trabajar con estudiantes de otros países. En concreto, alumnos y profesores del centro han participado en movilidades a otros países, siendo estos desplazamientos donde radica la esencia de estos proyectos. Uno de ellos, es el proyecto “Living and Learning in Natural and Green Environment” en el que nuestros alumnos de 3º ESO viajaron a Brogarnes, Islandia, donde llevaron a cabo varias actividades relativas a preservar el medio ambiente junto con el resto de socios europeos, pertenecientes a Portugal, Letonia, Rumanía y República Checa. Además, realizaron visitas a diferentes fuentes termales naturales, unos tubos lávicos que conforman el origen volcánico del país (Vidgelmir), así como una pequeña muestra de la importante naturaleza del país. No hay que olvidar que el IES Las Marinas es el único centro educativo de Almería que se encuentra ubicado dentro de un Paraje Natural, Punta Entinas – Sabinar, lo que le da un valor añadido a este proyecto europeo.

Otro grupo de alumnos y profesores de 1º Bachillerato han seguido trabajando en el proyecto “Future Press: Online Newspaper and Radio”, un proyecto que tuvo que ser interrumpido por la irrupción de la pandemia. Tras poder retomar las actividades del proyecto, en este mes nuestros compañeros han viajado hasta Rodas, Grecia, dónde tras ser recibidos por las autoridades locales y asistir a una demostración de bailes típicos de todos los países participantes (Italia, Bulgaria y Grecia), los alumnos han podido trabajar en podcasts para el centro de acogida y visitar una radio local, llevando a cabo entrevistas y siendo también entrevistados.

Todas estas actividades están siendo aprovechadas por nuestro alumnado para su desarrollo personal y académico, así como para estrechar lazos con el resto de países europeos.