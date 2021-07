Sociedad El impacto del streaming en industrias poco convencionales Escucha la noticia El streaming cambió por completo el comportamiento de los consumidores. Plataformas como Netflix, a las que luego se le unieron Amazon Video y más recientemente Disney Plus, dominan el mercado para series, películas y entretenimiento general. Según estudios, el 50% de los usuarios en Internet usan o han usado plataformas streaming. Y mira que son más de 4 mil millones de personas. Si bien cuando hablamos de contenido streaming pensamos rápidamente en videojuegos, como las transmisiones de E-Sport, o el mismísimo consumo de juegos –donde pagas una suscripción mensual o anual para acceder a los videojuegos exclusivos desde uno o varios dispositivos–, ¿qué sucede con las industrias? Hoy responderemos a esa pregunta. La evolución del streaming es más que películas y juegos. Es una tecnología que promete cambiar por completo el consumo moderno. Si quieres conocer el impacto del streaming en industrias poco convencionales, acompáñanos. Veamos qué hay más allá de Netflix o los E-Sports. Impacto y crecimiento del streaming en números Hoy es normal esperar a la noche, servirse una copa de vino, encender el ordenador, sentarse cómodamente y perderse en el catálogo de Netflix hasta encontrar una buena película. Pero, si retrocedemos un poco, a cuando la TV y el cine eran los únicos proveedores de contenido, ¿realmente imaginaríamos este crecimiento exponencial? Hay un motivo detrás. Poder ver la serie que deseas, al horario que desees y sin comerciales es, simplemente, la expresión más grande de libre albedrío. Situación que no encontraremos, por ejemplo, en la TV. Tenemos que ajustarnos al horario y decisiones de los productores. Lo podemos demostrar con números. En el 2020, un estudio de Statista reseñó que el 78% de los encuestados tenían cuenta en plataformas streaming. Aquí incluimos las de TV, series y recientemente el nuevo boom: Twitch. Twitch domina el mercado de plataformas que permiten realizar transmisiones multimedia en vivo. Cerca, aunque no tanto, le siguen YouTube Streaming y Facebook Streaming. De acuerdo a Competitive Intelligence Unit, los contenidos streaming más demandados por los usuarios son: Películas y Series

Deportes en vivo (videojuegos)

Transmisiones de programas (libre y TV)

Otros Impacto del streaming en industrias poco convencionales Pero, más allá del gaming –sea videojuegos y transmisiones en Twitch– o plataforma de TV, ¿Qué otras industrias consiguieron notoriedad gracias a la tecnología? Curiosamente, la más beneficiada es la industria de la música. Eternamente resistente al cambio digital. La aplicación fonética cambió completamente el mecanismo de negocio de las discográficas. Ahora vemos lanzamientos streaming antes que álbumes musicales. Las listas de los usuarios importan al momento de determinar los gustos del consumidor. Es decir, qué tipo de artistas oyen, qué género escuchan, cuántas horas usan la aplicación, etc. Volviendo a Twitch tenemos que hablar las transmisiones para eventos convencionales. Aquellas que no incluyen la charla cotidiana o los programas gaming. Si navegas en las categorías encontrarás, prácticamente, de todo. Desde profesores que usan la plataforma para impartir clases, hasta nichos en pleno crecimiento, como el de casino. Con la pandemia, e Internet en general, la industria del casino ha tenido que renovarse. La revolución trajo consigo la mudanza de los juegos al ecosistema digital y, recientemente, transmisiones de eventos y partidas en vivo. Estamos hablando de profesionales que transmiten sus competiciones y que, incluso, permiten hacer apuestas en vivo. Quienes aman los juegos de azar, aquí best twitch casino streamers que pueden seguir ya mismo. Otras industrias afectadas, ya sea de manera positiva o negativa según la consideración de cada quien, por el streaming son: Arte –artistas que dibujan en vivo durante transmisiones en vivo o lo suben en diferido–.



Contenido para adulto

Marketing –las marcas han tenido que cambiar la forma de crear y distribuir contenido–

Concina y gastronomía