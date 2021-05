Sucesos El incendio del asentamiento ilegal de Níjar pudo estar provocado por un altercado previo lunes 24 de mayo de 2021 , 12:16h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia A eso apuntan las pesquisas que maneja la Guardia CIvil tras las primeras detenciones La rápida actuación de la Guardia Civil tras el incendio en el asentamiento ilegal de Níjar conocido como Walili y que ha dejado un herido, ha permitido detener a los presuntos responsables, y también desvelar el motivo, que podría ser un acto de venganza tras un altercado previo en una de las infraviviendas que se utiliza como burdel. Los dos detenidos como presuntos autores de incendio en el asentamiento de Los Albaricoques, en Níjar, al parecer tuvieron que marcharse del supuesto club de alterne, y como consecuencia de ello, luego le prendieron fuego a este lugar en el que habitan unas 800 personas, siendo alrededor de 200 las afectadas, de entre las que destaca un varón de 45 años, que tiene quemaduras por las que tuvo que ser hospitalizado. Aunque la actuación de la Guardia Civil fue ágil, lo cierto es que las lluvias constantes durante el domingo dificultaron la inspección ocular, pero fuentes de la investigación señalan que el fuego iniciado a las 23,45 horas del sábado, fue en una de las chabolas y no en el lugar utilizado para la explotación sexual donde se produjo el primer altercado.



Por otro lado, el coordinador provincial de Cruz Roja en Almería, Francisco Vicente, ha constatado que el fuego se inició como una acción de "venganza o represalia ante un conflicto anterior que hubo con un tema de mujeres", según ha explicado en declaraciones a Canal Sur Radio.



Según ha explicado, se trata de un asentamiento "muy grande" con diferentes zonas divididas por "diferentes nacionalidades", de modo que el área en el que se asientan las personas de origen subsahariano es "la que más afectada ha quedado por los incendios".



"Lo que hemos hecho es desplazarnos allí, evaluar la situación, repartir material humanitario, comida, y material de abrigo para poder pasar la noche", ha indicado el coordinador, quien ha detallado que "la mayoría de las personas se han realojado con amigos" y con "conocidos de chabolas cercanas", toda vez que se ha hecho uso de "un pequeño módulo de emergencia" del Ayuntamiento de Níjar.



Según Cruz Roja, en la provincia de Almería existen cerca de un centenar de asentamiento, de los que "30 o 40" se encuentran en Níjar, siendo el asentamiento de Walili "uno de los asentamientos más importantes de la provincia por el volumen de personas que viven allí".



Sobre las razones por las que se mantienen estos núcleos de infravivienda, Vicente opina que "se han creado estructuras muy estables" entre personas que "no tienen acceso a la vivienda" ya sea porque se ubican en localidades "con poca vivienda en alquiler", que es "cara" y "discriminatoria". "Hay múltiples razones por los que se producen los asentamientos. Llevamos varios años así y es complicado", ha dicho.



Un centenar de infraviviendas han resultado afectadas por este incendio en el asentamiento que se ubica en el cruce de las carreteras AL-3108 y AL-3112 en una zona conocida como Las Chozas y en el que residen de forma habitual entre 600 y 800 personas.



Los servicios de emergencia procedieron a la evacuación al completo del poblado y el fuego quedó extinguido inicialmente sobre las 03,00 horas, pero posteriormente se reavivó por lo que volvieron a las labores de extinción los Bomberos de Almería y del Consorcio del Levante, junto con efectivos de Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y agentes del Plan Infoca.



El centro de coordinación avisó, asimismo, a la compañía suministradora Endesa para que procediese al corte de la electricidad por desprendimientos de cables de alta tensión en el asentamiento, que se extiende sobre una superficie de 8.000 metros cuadrados.



El hombre de 45 años herido que resulto herido por quemaduras en las piernas ha sido derivado a un hospital de Granada, después de haber sido atendido por la mañana en el centro hospitalario Torrecárdenas de Almería.



Sobre las 7,15 horas del domingo, el herido llegó al hospital almeriense con quemaduras en los miembros inferiores y los sanitarios decidieron que precisaba traslado al centro hospitalario granadino. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.