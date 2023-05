Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Ampliar El IX Plan de Consumo Infantil de Frutas, Hortalizas y Pescado reunirá a casi mil escolares en el Maestro Padilla lunes 08 de mayo de 2023 , 16:16h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Agricultura, Juan José Segura, ha presentado esta nueva edición de una cita plenamente consolidada en el calendario municipal y escolar de buena parte de los centros educativos de la ciudad El concejal de Agricultura, Juan José Segura, ha presentado hoy la novena edición del Plan de Consumo Infantil de Frutas, Hortalizas y Pescado que, tras el paréntesis obligado por la pandemia y recuperada su celebración ya el año pasado con normalidad, volverá al Auditorio Maestro Padilla el próximo 16 de mayo, desde las 10.00 hasta las 13.00 horas. Una cita que en esta edición y bajo el lema ‘Descubre un Universo Saludable’, reunirá a casi un millar de escolares de once centros educativos de la capital. Una jornada en la que se recuerdan los beneficios que para la salud tiene el consumo saludable de productos que, además, son referente de esta tierra, caso de la fruta, hortalizas y pescado. Recomendación saludable que se completa con actividades lúdicas, concursos y charlas informativas. Acompañado de representantes de algunas de las firmas colaboradoras de esta edición, a quien ha agradecido su participación, Segura ha felicitado “la consolidación de esta jornada saludable en el calendario de actividades municipales, siendo parte además de las actividad que muchos colegios organizan durante el curso escolar. Desde el Ayuntamiento, al igual que se hace en los colegios, pretendemos concienciar en el consumo de estos productos como parte de una alimentación sana y saludable. De nuestras frutar, hortalizas y también del pescado, alimentos que son referentes más allá de nuestra provincia que, incluso, en el caso de las hortalizas, en muchos colegios ya se producen en sus propios huertos”. Animando a los escolares a convertir en hábito “diario” el consumo de estos productos, como parte de su alimentación, el concejal de Agricultura ha detallado que los alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria que se darán cita en el Auditorio el próximo martes, 16 de mayo, podrán conocer de cerca los beneficios que para la salud tienen estos productos de la mano de nutricionistas y pediatras, con charlas formativas. Participar también del concurso de dibujo sobre hábitos de consumo saludable se celebra previamente entre los centros educativos, de un desayuno saludable en el que habrá sandía, tomates, gazpacho...y de la celebración de un pequeño teatro como parte de las actividades lúdicas que abrazan la celebración de esta jornada. Los centros que participarán en esta actividad este año serán el CEIP Ferrer Guardia, CEIP San Bernardo, CEIP Ave María del Quemadero, CEIP Madre de la Luz, CEIP Colonia Araceli, CEIP Adela Díaz, CEIP Virgen de La Chanca, Colegio Stella Maris, CEIP San Fernando, Colegio Sagrada Familia y CEIP Virgen del Mar Cabo de Gata. Entidades y empresas colaboradoras Junto a la participación de los centros educativos, Segura ha agradecido la colaboración de grandes productores almerienses que, con su trabajo y labor diaria, “contribuyen a dar a conocer el nombre de Almería a los cinco continentes, que son además sinónimo de salud y primera calidad”, ha explicado. Entre los colaboradores de esta edición se encuentran Casi, Cajamar, IPP 71 Organización de Productores Pesqueros de Almería, Asociación de Mujeres de la Pesca Galatea, Vega Cañada, SA, Fashion, Tomate la Cañada, Biosabor, Caparrós Nature, Unica Group, y Hortícola Ikersa, además de la de Vithas Hospitales y Congresur Organización Profesional de Eventos. Elvira Morote, representante en este acto de la Asociación Galatea y la Organización de Productores Pesqueros, ha agradecido al Ayuntamiento que un año más “sume a este Plan saludable el pescado, siendo este un producto que cuesta más meter en la dieta de los niños y niñas. Hacerlo con esta iniciativa y junto a los colegios nos parece todo un acierto”, ha explicado. Por su parte, María Sáez, responsable de comunicación de Vithas Hospitales, ha anunciado la participación en este acto del jefe de Pediatría, Francisco Jiménez, y de la nutricionista, Marta Tejón, “ayudando a resolver dudas y a explicar cuánto es de importante que estos productos formen parte de la dieta diaria de los niños y los beneficios que aporta a su salud”. Por último, Juan Carlos Meca, representante de la entidad Cajamar, ha destacado también la celebración un año más de esta jornada, agradeciendo la invitación realizada para participar de una iniciativa como esta. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

