Deportes El IX Trofeo Antonio Gutiérrez ‘Guti’ se lo queda la UD Comarca de Níjar martes 24 de agosto de 2021 , 20:35h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los celestes caen frente al combinado nijareño que se puso dos goles arriba, sin poder remontar los celestes pese a la superioridad numérica UD Comarca de Níjar: Ismael, Valentín, Otmane, Aimen, Lali, Taha, Rafa, Mouhssine, Zeus, Andrei y Kevin. Banquillo: Javi Mollejo, David, Caribe, Prosper y Ousmane. Poli Ejido CF: Fran, Javi Cabrera, Jordi, David Fernández, Miki, Rubén, Ussi, Fernando, Pepe, Carlillos y Mounim. Banquillo: Miguel Cabrera, Jamal, Roberto, Moha Mouiz, Luis Martín y David. Goles: 1-0, Ousmane (56’); 2-0, Javi Mollejo (65’); 2-1, Moha Mouiz (88’). Incidencias: Partido amistoso disputado en el Campo Municipal Antonio Gutiérrez ‘Guti’ de Campohermoso (Níjar, Almería). Arrancando la semana pasada su pretemporada, el Poli Ejido Club de Fútbol ya ha disputado el primero de los amistosos a pesar de haberse ejercitado tan solamente dos veces después de las vacaciones, manifestándose ese escaso rodaje en la visita del viernes a la UD Comarca de Níjar. Fue con motivo de la novena edición del Trofeo Antonio Gutiérrez ‘Guti’, celebrada en el Campo Municipal del mismo nombre en Campohermoso, donde el conjunto celeste salió derrotado por 2-1, mostrándose más hechos los pupilos de José David Fuentes, quienes anteriormente habían jugado otros dos amistosos. Por ello, los ejidenses, cuya plantilla todavía se encuentra en plena confección, se hallaron frente a un rival que para nada acusó la supuesta diferencia de categorías de la próxima campaña, puesto que el Poli actuará en la Primera División Andaluza y los nijareños lo harán teóricamente un peldaño más abajo, en la Segunda División Andaluza. De esta manera, el descanso llegó con el 0-0 inicial y, a los 11 minutos de reanudarse la contienda, Ousmane puso por delante a un Comarca que, seguidamente, se quedó en inferioridad numérica, aunque casi de inmediato se produjo el segundo tanto que materializó Javi Mollejo, siendo expulsado otro futbolista local a 10 minutos del final. Sin embargo, estar con dos hombres más sobre césped no sirvió para que el plantel visitante pudiera remontar, reduciéndose la distancia a través de Moha Mouiz, ya cerca del descuento. Jesús Vázquez ha indicado que, en líneas generales, se trató de “un buen partido, el equipo mostró una buena cara”, pero reconociendo el míster del Poli Ejido CF que “los dos goles fueron fallos nuestros”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

