Opinión Rojos, ‘coloraos’, analfabetos y manipuladores Víctor Hernandez Bru Más artículos de este autor Por martes 24 de agosto de 2021 , 20:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Da vergüenza, pero muchísima vergüenza, observar un día sí y otro también, la inmisericorde e impenitente manera de enfocar su vida que tiene la ‘giliprogresía’ militante, abonando toda su existencia a base del estiércol de la mentira, la manipulación, la demagogia y el timo de la estampita. Este año, y de esto ya he hablado alguna vez, el pregón del acto homenaje a los Mártires de la Libertad corre a cargo del coronel de Infantería en la reserva Javier Ángel Soriano, un tipo al que pude entrevistar la pasada semana y sobre el que no hace falta haber estudiado mucho para percatarse uno de su vasta cultura y, sobre todo, conocimiento sobre la historia en general, sobre la historia militar en concreto y sobre la de Los Coloraos en particular. Ya dejé constar las primeras maniobras del PSOE local y sus ridículos asesores, disfrazados de expertos en historia cuando apenas han publicado investigación alguna, protagonizando un ataque que a quien ridiculizaba en realidad era al propio firmante de la misma y no al orador de Los Coloraos, dada la zafiedad del ataque. Como este colectivo de la ‘giliprogresía’ es, repito, inasequible al desaliento, ahora le ha tocado turno a un famoso e histórico comisario político periodístico, el inefable José Antonio Martínez Soler, magnífico enchufado en TVE en la época de Felipe González, merced a sus ahínco en el mordisco al carné del Partido Socialista y posteriormente depurado en la época de Aznar, lo cual le ha dado para vivir en los últimos veinte años denunciando que cuando se acabó el gobierno de los que lo enchufaron, llegaron los otros y le enseñaron la puerta de salida, como está mandado. El artículo de Martínez Soler en La Voz, esta semana, es sencillamente vomitivo, intolerable, una basura que mancha el nombre del periodismo. El sectarismo tan característico de la izquierda cobra vida propia en ese conjunto de frases mal construidas y peor redactadas, en las que el autor se permite afirmar que al pregonero de Los Coloraos desconoce la historia de este grupo de Mártires de la Libertad, cuando quien demuestra desconocerla es él mismo; y se basa en que el coronel los califica como “aventureros, insensatos, osados e imprudentes”, una definición que es sencillamente incuestionable en cada uno de estos cuatro calificativos. Pero, además, este sectario irredento llega a escribir gilipolleces cósmicas del tamaño de que a la derecha le da repelús el Pinrugucho y que la palabra libertad le produce sarpullido. Es evidente que sólo podemos estar ante un sectario tipo, un tipo que se cree poseedor de la cultura democrática y que sólo entiende la libertad desde de punto de vista de esa izquierda que, precisamente, se ha caracterizado siempre por ser la mayor enemiga de las libertades, como ha quedado demostrado allá donde ha gobernado, desde Cuba a la URSS, desde Venezuela a Rumanía, desde la Andalucía de los 40 años de corrupción y recortes de libertades hasta el actual gobierno de Pedro I El Falso, heredero de un partido que enchufó de manera descarada y sin vergüenza al tal José Antonio Martínez Soler para que practicara ese sectarismo en la televisión de todos los españoles… previo pago de su importe. Víctor Hernandez Bru Periodista, director de EsRadio Almeria y Radio Marca Almería 57 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)