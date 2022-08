Deportes El jinete almeriense Mario Muñoz Criado triunfa en el concurso holandés JUMPING BLARICUM lunes 29 de agosto de 2022 , 10:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El joven almeriense lleva en las filas de la yeguada holandesa Stal Schep desde el pasado enero. Durante este fin de semana el joven jinete almeriense afincado en Holanda ha obtenido estupendos resultados en el Jumping Blaricum, en la localidad holandesa de Blaricum, llegando a vencer en la prueba de 1,20 metros con Kovella ES, yegua KWPN de 7 años hija de Fernando H x Diarado. Encabezó la prueba en la que participaron más de sesenta binomios. En el mentado concurso Mario corrió con dos equinos más en la prueba de 1,10 obteniendo un tercer puesto con Labella TCS de 6 años, y cuarto con Leonardo ES de 6 años en la final de la prueba de 1.10. Mario está orgulloso de su trabajo en Stal Schep, yeguada especializada en la cría de KWPN bajo la dirección de Egbert Schep. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

