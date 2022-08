Deportes Ampliar Peneque Pro, Toconal y Ya Andará, vencedores en la XV Ruta del Coral lunes 29 de agosto de 2022 , 10:34h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Más de una veintena de embarcaciones y 150 participantes llegados de diferentes puntos de la geografía española han protagonizado un excepcional ambiente deportivo en el último fin de semana de Feria La tercera y última jornada ha puesto punto y final a la XV edición de la Ruta del Coral - II Trofeo Sailingsur, organizada y celebrada en el Club de Mar de Almería en modalidad de Crucero, que ha tenido al Peneque Pro, al Toconal y al Ya Andará como vencedores en las tres categorías en las que se ha disputado, con un total de 20 embarcaciones y más de 150 participantes llegados de muy diferentes puntos de la geografía española. La Ruta del Coral constaba de un total de cinco pruebas, de las cuales hoy domingo se han celebrado dos barlovento-sotavento y con viento de Levante que ha ido a más con el paso de las horas (la que estaba prevista y la que no se pudo celebrar en la jornada de viernes). En esta jornada final, apenas ha habido variaciones en los puestos de podio con respecto a la finalización del día anterior. Así, en la categoría ORC de 0 a 3, la victoria ha sido para el gran dominador de la prueba, la embarcación Peneque Pro de Raúl de Valenzuela (Club de Mar Almería), que ha ganado en las cinco pruebas disputadas. La solvencia del ganador ha tenido en su habitual rival por la cabeza a su máximo oponente, el Red Shark de Mariano Sarmiento (Club de Mar Almería), que ha totalizado cuatro segundos puestos y un tercero; mientras que el tercer lugar del podio ha sido para el Ciudad de Melilla de José Luis Pérez García (Real Club Marítimo de Melilla), con cuatro terceros puestos y un cuarto. El Pepino Floc de José Miguel Camacho (Club de Mar Almería) y el Quirón de Miguel Ángel Morales Ramón (Club de Mar Almería) han sido cuarto y quinto respectivamente. Mientras tanto, en ORC 4, la victoria ha sido para el Toconal de Maribel Vallejo Montes, con dos primeros puestos, un segundo y dos cuartos; seguida por el Samar II de Diego de Juan García (Club de Mar Almería), que ha hecho dos primeros y tres terceros puestos; mientras que la tercera plaza ha sido para el Abelardo I de Emilio Sánchez Alcaraz (Real Club Náutico de Motril), con un primer puesto, un segundo, un tercero, un cuarto y un sexto. Finalmente, en ORC 5, el primer puesto ha sido para Ya Andará de Samuel Domenech Fernández (Club Náutico Marítimo de Benalmádena), con cuatro primeros puestos y un segundo; dejando la segunda posición al Amor Fati de Rafael eRuiz Ramírez, que ha totalizado cuatro segundos puestos y un tercero; y la tercera posición al Albana de Alberto Cuadrado Salmerón (Club de Mar Almería), que ha sido primero en una de las mangas, tercero en dos y cuarto en otras dos. La XV Ruta del Coral – II Trofeo SalingSur ha estado organizado por el Club de Mar de Almería, contando como patrocinadores con la Diputación Provincial de Almería y Costa de Almería, SailingSur, el Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Almería y Accastillage Diffusion; además de contar con la colaboración de Sal de Coco, Embutidos Peña Cruz de Serón, Agro San Isidro, Cruzcampo Radler, Biosabor y Frutas Ojeda. De hecho, los participantes han podido disfrutar de degustaciones de producto tanto de Embutidos Peña Cruz como de Biosabor y han recibido una caja de hortalizas por gentileza de Agro San Isidro, además de contar con los productos de Cruzcampo en los finales de jornada y de una fiesta final con DJ gracias a Sal de Coco. En la entrega de trofeos, han estado presentes diversos miembros de la junta directiva del Club de Mar Almería, encabezados por su presidente, Mariano Sarmiento, que ha agradecido la aportación de los patrocinadores y colaboradores y la presencia de la veintena de embarcaciones participantes; mientras que el director de Vela del Club de Mar de Almería, Diego Pérez, ha ejercido como maestro de ceremonias en el acto final. CLASIFICACIONES FINALES POR CATEGORÍAS.

CATEGORÍA ORC 0-3 1° Peneque Pro (Club de Mar Almería) 2° Red Shark (Club de Mar Almería) 3° Ciudad de Melilla (Real Club Marítimo de Melilla) 4º Pepino Floc (Club de Mar Almería). 5º Quirón (Club de Mar Almería). CATEGORÍA ORC 4 1° Toconal. 2° Samar II (Club de Mar Almería). 3° ABELARDO I (Real Club Náutico Motril). 4º Silke. 5º Angie (Club de Mar Almería). CATEGORÍA ORC 5 1° Ya Andará (Real Club náutico Marítimo Benalmádena). 2° Amor Fati 3° Albana (Club de Mar Almería). 4º Yiyi. 5º Nihal (Club de Mar Almería).

