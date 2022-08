Deportes El judo se suma a la feria con el Torneo ‘Ne Waza’ el 24 de agosto lunes 08 de agosto de 2022 , 22:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La EDM Alianza KSV organiza la cita donde colabora el Patronato Municipal de Deportes y cuenta con las inscripciones abiertas El judo se suma a la participación de las actividades deportivas durante la Feria de Almería, en honor a la Virgen del Mar, enmarcada del 19 al 27 de agosto. Se trata de una de las disciplinas con mayor acogida y, con la colaboración del Patronato Municipal de Deportes se realiza la cita para que las fiestas se vivan por todo lo alto. Por ello, el Torneo ‘Hisasur Ne Waza’ que, organizado por la escuela deportiva municipal Alianza KSV y con la colaboración del PMD, logrará llenar el Pabellón Rafael Florido con la competición que se celebrará a las 20:00 horas el miércoles, 24 de agosto. A las 19.30 horas se realizará el pesaje y acreditación. Desde la escuela han abierto las inscripciones para la actividad deportiva que permitirá la participación de deportistas masculinos y femeninos, en categoría infantil, cadete y absoluto. En cuanto al nivel, los participantes podrán participar en N1 básico, con menos de 2 años de práctica en judo y N2 avanzado, con más de dos años en adelante. Esta cita entregará los trofeos a partir de las 21:00 horas en la instalación municipal y la inscripción cuenta con un precio de 25€ y, para poder inscribirse, hay que rellenar el formulario que ha habilitado la escuela: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdscAEDqhkPoQIcLBANJQDA_QkqJLLSAyY3BNdEhvkyC06zGQ/viewform, siendo la fecha límite para inscribirse el 17 de agosto a las 12:00 horas. Con la realización de las actividades, el Patronato Municipal de Deportes persigue la amplia participación de la sociedad almeriense en las competiciones deportivas y, cada edición, siguen sumando interesados por participar en una semana muy especial para Almería, donde los hábitos saludables están ligados a la diversión, compañerismo y esfuerzo. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

