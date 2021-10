Deportes El Juvenil División de Honor cae ante la Peña Barcelonista lunes 25 de octubre de 2021 , 08:33h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El equipo celeste tuvo oportunidades para haber vencido hasta el último minuto, pero el gol se resistió durante todo el encuentro



Derrota por 5-3 en la visita del Juvenil División de Honor Inagroup Hortofrutícola Las Norias El Ejido Futsal a la Peña Barcelonista de Melilla, en un partido difícil ante un gran equipo de tercer año que en su campo se hace muy fuerte y que le puso las cosas muy difíciles al equipo ejidense.



En la primera parte el dominio fue completo por parte de los celestes, que dispusieron de diversas ocasiones de gol que, sin embargo, no fueron capaces de materializar.



Así, Chiqui a falta de 10 minutos para el descanso, conseguía adelantar a los celestes. Sin embargo, el único fallo que cometieron los ejidenses en la primera mitad fue duramente castigado por los locales que a falta de 25 segundos para el descanso empataban el encuentro.



Tras la reanudación, el partido continuó en la misma línea, pero las decisiones arbitrales penalizaron a los celestes, de manera que cuando aún quedaban 15 minutos para el final del partido, el equipo de Miguel Brugarolas ya llevaba cinco faltas en su haber.



El equipo celeste dominaba, generaba ocasiones, pero no las materializaba y fue a partir de la quinta falta, cuando una falta inexistente en la frontal del área fue sancionada por los árbitros con el consiguiente lanzamiento de doble penalti por la Peña Barcelonista, que conseguía así ponerse por delante en el marcador.



Los ejidenses siguieron trabajando y generando ocasiones, que sin embargo no encontraban portería.



Por su parte, los locales, en una gran jugada de su pívot, conseguían el 3-1, resultado que complicaba aún más las cosas para los celestes que, tras parar el encuentro con un tiempo muerto, volvían a pista con portero-jugador para intentar remontar.



Lo que llegó, sin embargo, fue el 4-1, aprovechando un fallo de los celestes. Faltaban entonces cuatro minutos aún para el final y los de Miguel Brugarolas casi consiguen la remontada, apretando el marcador hasta el 4-3 y a falta de un minuto, Joaquín mandaba el balón al palo y el disparo de Saul se iba rozando el larguero. El 5-3 llegaría a falta de seis segundos para el final y con los celestes volcados en el área contraria. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

