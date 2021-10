Deportes Victoria de Inagroup El Ejido Futsal ante Móstoles lunes 25 de octubre de 2021 , 08:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El equipo celeste hizo un partido muy completo, dominando el juego y sabiendo leer los tiempos



Inagroup El Ejido Futsal brindó en la tarde de ayer una importante victoria a su afición en el Pabellón de Deportes de El Ejido, tras imponerse 5-1 al Ciudad de Móstoles en un partido muy serio y trabajado por parte de los celestes.



El encuentro comenzó con Víctor López en portería junto a Josema, Nacho Gil, Guille y José Mario en pista. Un comienzo de partido donde los celestes no tardaron en mostrar sus credenciales marcando en el minuto 2 de juego por mediación de José Mario.



Un gol que hizo mella en el equipo rival, mientras que a los celestes les dio alas para coger la batuta del partido e imponer su ritmo. Desde ese momento, las ocasiones se sucedieron con buenas jugadas y combinaciones muy rápidas en toda la pista. Así, Motos tenía una doble ocasión en el minuto seis de juego, mientras que a los diez minutos fue Pipi el que conseguía ampliar el marcador con el 2-0 en una jugada de estrategia en el saque de una falta.



Hasta Víctor López se animaba a subir y a disparar superada la línea de centro del campo, ero su balón se iba alto. En el minuto 16 José Mario disponía de una gran ocasión que desviaba el portero a saque de esquina. En los últimos minutos, el Ciudad de Móstoles intentaba sacudirse la presión y llegar arriba, pero el encuentro llegaría a la media parte con la ventaja de 2-0 para los locales.



En la segunda mitad, de nuevo el equipo celeste dispuso de la primera ocasión del encuentro y el 22 de juego el portero celeste volvía a intentarlo y su balón se iba pegado al poste.



El partido seguía de color celeste y en el minuto 32 el equipo ejidense seguía ampliando su ventaja con gol de Nacho Gil, en una jugada elaborada y de equipo. Dani Colorado se la daba a Motos que probaba el tiro, despejaba el portero visitante, el balón le volvía a Motos que la ponía al centro para que Nacho Gil disparar fuerte para anotar el 3-0.



Tan solo un minuto después José Mario hacía el cuarto para Inagroup El Ejido Futsal a pase de nuevo de Motos.



A falta de seis minutos para el final y con el marcador tan adverso, Santa apostaba por el juego de cinco. Los celestes conseguían aguantar bien en pista durante tres minutos, si bien en el 37 recortaba distancias Resta.



En el minuto 39 Josema vería dos tarjetas amarillas prácticamente consecutivas que dejaban a su equipo con uno menos y una gran inferioridad en pista, ya que los celestes jugaban con tres jugadores de campo, frente a un rival que jugaba de cinco. Pese a ello, los ejidenses no solo fueron capaces de defender bien el último minuto de juego, sino que además fueron capaces de ampliar la ventaja, haciendo Dani Colorado el quinto gol a pocos segundos del final.



Un encuentro que además también dejó el debut del Juvenil Diego con el primer equipo.





FICHA TÉCNICA: Inagroup El Ejido Futsal: Víctor López, Josema, Nacho Gil, Guille y José Mario. También jugaron Ramírez, Diego, Pipi, Dani Colorado y Motos. Fueron convocados Jesús Gómez y Cristian Rubio.



Ciudad de Móstoles: Humanes, Asensio, Hugo, Jorge Lázaro y Cristian. Jugaron también Kiki, Resta, Guille, Álex Jiménez, Armando y Otero.



Goles: 1-0 (2’) José Mario; 2-0 (10’) Pipi; 3-0 (32’) Nacho Gil; 4-0 (33’) José Mario; 4-1 (37’) Resta; 5-1 (40’) Dani Colorado.



Árbitros: Jairo Leiva y David Pizarro. Tercer árbitro Diego Rubio y Mesa David Rodríguez. Colegio Andaluz. Vieron amarilla por los celestes Josema (39’ doble amarilla) y Dani Colorado (40’). Por los visitantes vieron amarilla Guille (14’), Humanes (27’) y Hugo (40’). Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.