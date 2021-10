Economía Ampliar ¿Vale la pena comprar Bitcoins a través de Brokers? lunes 25 de octubre de 2021 , 12:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Desde su aparición en el año 2008, Bitcoin ha ido ganándose el puesto número uno como la criptomoneda mejor recibida y aceptada. Hoy día, el porcentaje de capitalización que ofrece dentro del mercado, sigue marcando la pauta, bastante por encima que cualquier otra divisa digital. En más de una década de existencia, los primeros inversores de Bitcoin (BTC) han obtenido un retorno altísimo. Eso ayuda a calificar a BTC como una de las mejores opciones en cuanto a rentabilidad, tanto a largo como a corto plazo. Por otra parte, queremos revisar qué es un Bróker, ya que para algunas personas, parece ser sinónimo de tratos desbalanceados o fuera de regulación. Sin embargo, hoy día hay un criterio actualizado al respecto, y tal parece que contratar sus servicios sería una excelente opción. Para informarte al respecto y también si quieres saber dónde comprar Bitcoin, sigue leyendo. ¿Cuáles son los pasos a seguir para comprar Bitcoin? El primer paso es elegir una plataforma segura, y con licencias. Debes registrarte, o sea: obtener un usuario y una contraseña. Muchas de estas plataformas te piden un depósito mínimo, para iniciar. También tendrás que introducir tus datos personales y validar tu identidad, por ejemplo subiendo una foto de perfil, tu ID, etc. Si lo expresamos a modo de check list: Elegir una plataforma segura

Completar el registro (introducir datos y validar tu identidad)

Realizar un depósito mínimo para gastos operativos de la cuenta

Y listo: ya puedes comenzar a comprar. Aunque para los procesos de compra-venta emplees a terceros, necesitarás una o varias carteras donde puedas guardar tus cripto. Toma en cuenta que dependiendo de la plataforma de Exchange o del Broker que elijas, hay condiciones de uso que pueden variar. ¿Dónde comprar Bitcoin? Como ya se mencionó, existen varias plataformas, con características distintas entre sí, que están disponibles en internet. Pero estas plataformas pueden ser de dos tipos: Exchange, o Brokers. Estos son los dos sitios donde puedes comprar Bitcoin. Eso es así, en el caso digital o virtual. Pero una tercera opción sería: los cajeros automáticos especializados. En algunos países de Europa, por ejemplo España, también tienes la opción de usar cajeros automáticos para adquirir esta criptomoneda. Es importante que sepas que no existen muchas opciones de Brokers que permitan comprar BTC, lo cual puede estrechar tus opciones. Sin embargo, hay muy buenas disponibles, como la página eToro, que está bien reseñada por sus usuarios, así que es bastante recomendable. En el caso de las Exchange, Binance se perfila como una de las opciones más fuertes y confiables, aunque también está Coinbase, con un buen ranking. Debes elegir tu opción a partir de tus propias necesidades, y eso es algo que requerirá algo de estrategia o planificación. Por ejemplo, preguntarte: ¿vas a comprar Bitcoin con SLP?, ¿o con otra cripto, como Ethereum?, ¿tal vez con euros o dólares? La lista de preguntas puede alargarse en ese sentido. El ejemplo sirve además para ilustrar que la divisa que usarás para comprar BTC puede incidir en tu toma de decisiones, o sea, puede determinar cuál es la mejor plataforma -sea Exchange directo o Brokers- para ti. ¿Cómo comprar Bitcoin? Para poder comprar Bitcoin, primero necesitas una cuenta electrónica o billetera virtual. Existen varias opciones en línea para esto, las cuales a su vez se pueden englobar en dos categorías. Existen, por una parte, plataformas de Exchange -como Binance-, y por otra, están los Brokers, a los que dedicaremos más atención en este artículo. Los Brokers en este caso fungen la función de intermediarios. Contratar intermediarios puede ser algo que genere desconfianza en los primerizos. Tal vez sea importante recordar un poco del contexto en el que estamos situados: la evolución del mundo de las finanzas en la era digital y el ascenso del mercado de criptodivisas. ¿Qué es un Bróker? En el pasado y todavía hoy, en algunos países afectados por los altos costos de la vida, algunos prestamistas -que han surgido de la necesidad de crear estructuras que operen de manera paralela a la banca tradicional, y al margen de sus políticas- han estado implicados en situaciones de injusticia para los solicitantes de mayor necesidad. Los Brokers y las criptomonedas Sin embargo, en el contexto o campo de la minería de criptomonedas y también del trading de divisas, los prestamistas o Brokers como se les conoce más popularmente, son una herramienta, no solo ya cotidiana, sino ampliamente reconocida por sus beneficios y virtudes. Los tiempos han cambiado y este es otro más de los modernos giros de la era de la revolución digital. Su trabajo consiste en cotizar divisas -por ejemplo, BTC- en tiempo real, ofreciéndote las mejores tasas a ti. Pagar su servicio -o sea, sus comisiones-, podría verse como un seguro en el que inviertes para ahorrar tiempo que requerirías en aprender a operar directamente en el mercado, o ensayo y error que puede llegar a ser costoso, especialmente cuando se trata de reconocer posibles estafadores. Digamos que contratar el Bróker te brinda un margen extra de seguridad. Su servicio se paga con comisiones mínimas, las cuales se mantienen así, para poder garantizar su sostenibilidad a lo largo del tiempo, y su popularidad dentro del mercado de intercambio de divisas, así como su competitividad con las Exchange. Las casas de cambio o de Exchange como son mejor conocidas en el medio, cobran tarifas más altas por transacción. En cambio que los Brókeres te permiten comprar BTC sin comisiones fijas, y son otros los beneficios que podemos contar. ¿Qué bróker podemos recomendar? Hemos reunido una lista resumida de los Brokers más recomendables, que además estén disponibles para España y Latinoamérica, y que ofrecen bajas tasas de depósito: eToro (depósito mínimo de 50€)

Markets ( 100€)

Capex (250€)

XTB (250€) Todos ellos comparten una característica: que tienen una licencia Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC). Esta comisión es la máxima autoridad financiera de Chipre, y está habilitada para ofrecer sus servicios a todos los países de la Unión Europea. La explicación de por qué es relevante la nacionalidad de esta empresa, es la siguiente: en Chipre, a diferencia de muchos otros países de la UE, sus entidades financieras se han dedicado a especializarse en CFD (Contratos por diferencia), además de las opciones binarias todo-o nada. Al ser esta -la CySEC- una empresa legalmente registrada en un país de la UE, está en obligación de cumplir las reglas que establece la MiFID (Markets in Financial Instruments Directive), por lo que hay garantías claras que protegen los intereses de los consumidores e inversionistas. CySEC se encarga de regular los mercados financieros y también, garantiza la seguridad y transparencia de estos. Conclusiones A la hora de comprar Bitcoin, es importante realizar una investigación seria si se está comenzando desde cero, para evitar colocar sus fondos de inversión en manos inescrupulosas. Contratar los servicios intermediarios de los Brokers aparece en el panorama como una excelente recomendación. La era digital y su relación con la banca electrónica y la minería de criptos, apenas comienza a dar los primeros pasos de una larga historia. La información, hoy más que nunca, se encuentra al alcance de nuestros dedos y también, de las preguntas clave que sepamos formular.

