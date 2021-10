Deportes El Levante sopla a favor del Poli Ejido para vencer a la AD Roquetas 2018 lunes 11 de octubre de 2021 , 17:13h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los celestes enlazan dos tantos consecutivos y superioridad numérica en los últimos del primer tiempo para superar a los roqueteros Poli Ejido CF: Fran, Cobos, Adri Moya, Miki, David Gomes, Mohssine, Oussama, Víctor García, Javi Cabrera, Mohamed Conte y Alberto Segovia. Banquillo: Joaquín, Sergio, Mounim, Rubén, Juan Carlos López y Jordi. AD Roquetas 2018: Agustín, Jibriel, Mussa, Ousmane, Yambrousse, Fran, Cristian, Pía, Junior, Mariano y Martinho. Banquillo: Paul Mendy, Isidore, Rui Augusto, Abdou, Yousself y Maicon. Árbitro: Alonso Redondo (Almería), asistido por López López y Esteban Jiménez (Almería). Amonestó a los locales Mohamed Conte, Mounim y Alberto Segovia, además de los visitantes Mussa, Rui Augusto, Pía, Maicon, Abdou y al delegado Antonio Aljarilla, expulsando con roja directa a Yambrousse en el 34’. Goles: 1-0, Adri Moya (37’); 2-0, Mohssine (38’); 3-0, Juan Carlos López (80’). Incidencias: Partido de la 4ª jornada en la Primera División Andaluza, disputado en el Estadio Municipal de Santa María del Águila (El Ejido, Almería). Manteniéndose todavía invicto tras cuatro jornadas en la Primera División Andaluza, el Poli Ejido Club de Fútbol encadena dos triunfos de consecutivos, venciendo 2-0 a la AD Roquetas 2018 este pasado domingo en el Estadio Municipal de Santa María del Águila, en un compromiso que anduvo igualado hasta rebasada la media hora. Sin embargo, en el minuto 34 se produjo un saque de esquina por parte celeste, despejando el primer disparo los roqueteros, aunque el rechace fue rematado por el combinado local, impactando el balón en la mano del defensa Yambrousse, quien se encontraba bajo palos, castigándose esa acción con el consiguiente penalti y tarjeta roja. Adri Moya se encargó de ejecutar la pena máxima, realizando el cancerbero Agustín una gran parada pero el balón volvió al capitán ejidense, que de cabeza hizo el 1-0 en el minuto 37 y, nada más sacar de centro los visitantes, Mohssine presionó y robó la pelota para poner su firma apenas unos segundos después al 2-0. Plácida reanudación Dicha renta de dos tantos y verse en superioridad numérica, todo tan súbitamente, otorgó tranquilidad al Poli en el resto del derbi del Poniente y, a pesar de que hubo alguna que otra oportunidad seria durante el segundo acto, Juan Carlos López puso la guinda al anotar desde fuera del área el 3-0, ya faltando 10 minutos para cumplirse el tiempo reglamentario. Respecto al duelo frente a los pupilos de Manolo Soler, Jesús Vázquez ha afirmado que la jugada del penalti y la expulsión resultó “muy clave, porque ellos reclamaban que no fue penalti pero el linier lo tuvo muy claro y nos adelantamos”, además de que, “a continuación, al sacar ellos de centro, nuestra presión hizo que se ampliara la ventaja con ese segundo gol seguido”. En cuanto a la segunda mitad, el míster del Poli Ejido CF ha detallado que “salimos a controlar el partido aprovechando el tener un jugador más, a intentar hacer que el rival se dedicara a estar en su campo para minimizar sus ataques y controlar mejor el partido. Tuvimos un par de ocasiones claras pero se erró en los remates”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

