Crespo entrega 730.000 euros para mejorar el regadío de los comuneros del Río Adra

lunes 11 de octubre de 2021 , 17:16h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, destaca la satisfacción que supone “ayudar a garantizar el futuro de casi 1.500 regantes” que forman parte del colectivo







La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha hecho entrega de una resolución de pago de ayudas por valor de 730.000 euros al presidente de la Comunidad de Regantes del Río Adra, José López, que ha permitido la ejecución de una inversión total de 1,4 millones de euros en mejoras en el sistema de regadío.



Ha sido un proceso largo, pero muy provechoso para los casi 1.500 comuneros abderitanos que trabajan sobre una superficie de 810 hectáreas, en su gran mayoría invernaderos. “Es una satisfacción que ayudas como ésta contribuyan a garantizar el futuro de los regantes que forman pare de la comunidad del Río Adra. Una obra vital para para mejorar la calidad del agua, no sufrir pérdidas y, por tanto, mejorar la eficiencia energética”, ha recordado la consejera.



“El campo almeriense es ejemplo de aprovechamiento de agua, de cada gota de agua, y proyectos como éste redundan en la sostenibilidad de las producciones”, ha explicado Crespo, quien ha recordado que los fondos Next Generation son una oportunidad, “porque será muy difícil que nuestro país tenga fondos de ese tipo en el futuro”. A su juicio, “es preciso utilizar más recursos económicos del Next Generation para el regadío, porque el reparto está desequilibrado”. Solo se destinan sólo 1.000 millones de euros a proyectos relativos a agricultura y 12.000 millones de euros para iniciativas ligadas a transición ecológica. “Tenemos que aprovechar más para el regadío eficiente. Se han consignado 500 millones de euros para el regadío en toda España, una cantidad insuficiente”, ha apostillado.



La consejera ha explicado que desde la Consejería se está haciendo un enorme esfuerzo, porque consideramos que el regadío es vital para el futuro. “Vamos a seguir apoyando a los regantes. Una de las líneas que incluimos en el nuevo PDR de Andalucía es el regadío, porque estamos en una tierra seca y es necesario duplicar la partida prespuestaria y meterla durante el periodo transitorio”, ha enfatizado. El objetivo es tratar de simplificar el procedimiento actual “para que sean más accesibles, porque en la actualidad siguen siendo muy complejas”.



Por su parte, Manuel Cortés, como alcalde abderitano y presidente de la Junta General de Usuarios del Río Adra, ha agradecido a la Consejería “una inversión muy importante” para los regantes, puesto que “supone una garantía para los próximos veinte años” en un sector como la agricultura que es “el principal medio de vida del municipio”.