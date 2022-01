Capital El lunes y martes los 'cacharricos' apagan el sonido para ser más inclusivos domingo 02 de enero de 2022 , 19:50h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los feriantes y las áreas de Cultura y de Familia consolidan esta medida que beneficia a los niños y niñas con autismo y síndrome de Asperger. También se celebra el ‘Día del Niño’, con descuentos en los ‘cacharricos’ La Navidad es tiempo para disfrutar en familia y con los amigos, sentimientos que deben ser universales para todas las personas y en cualquier época del año, pero más en unas fechas tan señaladas. De ahí que el Ayuntamiento de Almería, a través de las áreas de Cultura y de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, en colaboración los feriantes de la Feria ‘Almeripark’, en el Puerto de Almería, celebrarán mañana lunes, día 3, y el martes 4, en ambos casos durante toda la jornada, de 11.00 a 23.00 horas, el ‘Día de la Inclusión para niños’ a fin de que quienes padezcan trastorno del espectro autista o síndrome de Asperger puedan también disfrutar de los ‘cacharricos’. Además, también se celebrará el ‘Día del Niño’, con descuentos en las atracciones durante todo el día. De esta manera, el Consistorio y la Asociación de Feriantes de Almería repiten la medida inclusiva que ya que se aplicó con éxito en la Feria de 2019, en Divertoyo este verano y en la pasada Feria de Almería. Además, las personas con autismo podrán acceder a las atracciones sin esperar turno, previo aviso al personal de seguridad, cualquiera de los días en los que esté abierto. La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, afirma que “ésta es una medida con la que Almería da un paso más hacia una ciudad cada vez más inclusiva en cualquier actividad comunitaria o social, de ahí que la repitamos en cada Feria en la que los niños tienen un protagonismo especial”. Recogida de juguetes y alimentos Además, hay que recordar que, dentro de su campaña solidaria en Navidad, los feriantes de ‘Almeripark Navidad’ han recogido más de un millar de juguetes y 300 kilos de comida en el punto de recogida solidaria instalado en el recinto ferial del muelle de Levante, “un gesto para ayudar a los más necesitados”, señala la edil, quien agradece a los feriantes su colaboración en unas fechas tan señaladas Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.