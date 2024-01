El Maestro FIDE almeriense Ciro Revaliente abre el palmarés del Open de Ajedrez Universidad de Almería

domingo 28 de enero de 2024 , 18:18h

Durante todo este sábado, y con epicentro en el corazón del campus universitario de La Cañada, un total de 135 ajedrecistas de todas las edades se han reunido en torno a los 65 tableros –el tope de la Sala Bioclimática- instalados para el I Open de Ajedrez Universidad de Almería, disputado con un nivel muy alto. Desde los Sub-8 hasta los Supra 65, han tenido cabida todas las categorías, con un total de 25 premios repartidos en la ceremonia final en la que Gabriel Aguilera, vicerrector de Sostenibilidad, Salud y Deportes, junto a Pedro Núñez, director de UAL Deportes, han dado su felicitación a los participantes. Han subrayado que ha sido “un éxito de organización porque la gente está muy contenta”, a lo que han añadido que se trata del cumplimiento de “un compromiso” y han confirmado que el Open ha llegado para quedarse, puesto que “ha quedado demostrado con esta primera edición lo atractivo que es el ajedrez”.

El primero que tiene claro que estudiará en la Universidad de Almería es el propio ganador, el almeriense Ciro Revaliente, quien ha dado un enorme prestigio al torneo al ser Maestro FIDE. “Estoy en segundo de Bachillerato en el IES Albaida y quiero hacer Matemáticas o el nuevo doble grado de Matemáticas y Economía aquí, en la UAL”, ha señalado Revaliente. Es este precisamente un objetivo paralelo que ha explicado el vicerrector. “Queríamos enseñar más nuestra universidad y esto es captación de talento”, ha subrayado Gabriel Aguilera, satisfecho por haber introducido con éxito un nuevo evento de gran nivel a la programación de UAL Deportes. A ello se ha referido también el organizador principal del torneo, Ángel Mariano Rodríguez, muy satisfecho por el respaldo que ha tenido: “hoy hemos reunido a muchos futuros alumnos de este campus”.

Gabriel Aguilera ha puesto en valor que “ha venido mucha gente no solo de toda la provincia, sino de las provincias limítrofes, lo cual es un motivo de alegría” al poner a la UAL en el ‘escaparate’: “Que el campus se abra a la sociedad, desde los más pequeños, es un objetivo que todo el mundo ya conoce, que la sociedad se sienta integrada en el campus a través de actividades y, sobre todo, hemos visto que es un buen modo de captación de talento, al fin y al cabo”. El vicerrector lo ha explicado así: “Cuando nos conocen y ven el dinamismo de esta institución saben también la oportunidad que tienen de estudiar aquí”. En esa misma línea se ha expresado Ángel Mariano Rodríguez, perteneciente al Área de Ingeniería Mecánica de la UAL: “Una manera de acercar la universidad a la población; ha habido mucha gente que ha venido por vez primera al campus, ha comido en el comedor, ha visto las instalaciones… niños pequeños que crecen y que son el futuro de esta universidad”.

Rodríguez ha realizado un balance “muy positivo” en el cómputo global del torneo, primero superando “el objetivo de tener más de un centenar de participantes” y después contar con partidas muy interesantes, visto el nivel con el que se ha desarrollado. Satisfecho también por el respaldo de los aficionados al ajedrez, “han venido clubes de muchas partes de la provincia de Almería, de Murcia, de Málaga, de Granada y de Jaén”, y de la institución, “hemos tenido apoyo y ayuda de la Universidad de Almería en todo momento, estando predispuestos desde el principio y diciéndome que sí a todo lo que se ha necesitado para hacerlo realidad”, textualmente. Ha destacado además el buen ambiente durante toda la jornada, suponiendo un encuentro intergeneracional de gran valor para la sociedad y una puesta en común de todo lo que cabe dentro y fuera de un tablero cuando se juega una partida.

Se ha añadido el prestigio de que el primer ganador, quien abre el palmarés, haya sido un Maestro FIDE como el dos veces campeón de España y joven promesa Ciro Revaliente. Su preferencia por estudiar en la Universidad de Almería se basa principalmente en los excelentes comentarios que le dan sus amigos: “Tengo muchos que hacen sus carreras aquí y me dicen que es muy buena, además de que me gusta mucho su ubicación y que tiene los títulos que más me interesan”. Revaliente ha reconocido que “el Open ha sido mucho mejor de lo que me esperaba, la sala, muy bien, la comida del comedor, estupenda, y ha habido nivel, cuando yo me esperaba que habría algo menos”. En esa línea ha visto “mucha gente que no suele jugar y que es universitaria, que se ha metido a jugar aquí porque lo ha visto en las redes sociales y que al final se ha animado el nivel”.

En resumen, “me ha gustado mucho y espero que se haga el año que viene, yo ya como universitario, porque lo jugaré otra vez, sin duda”, de modo textual. Lleva jugando diez años, desde 2014, siempre siendo una promesa que finalmente se ha confirmado. Ganó el Campeonato de España por primera vez en categoría Sub-8 y no ha parado de crecer desde ahí hasta junio del año pasado, cuando en el Open Internacional de Benasque logró el título de Maestro FIDE. Solo hay dos en la provincia, el otro es Pedro Jesús Ferrer, y en todo caso no es su techo: “Me gustaría conseguir el siguiente título; hay tres en ajedrez, Maestro FIDE, Maestro Internacional y Gran Maestro, y mi próximo objetivo es ser Maestro Internacional, el primero de Almería en lograrlo y que me consagraría”.

El I Open de Ajedrez Universidad de Almería ha repartido 1.000 euros en premios, con 180 euros más trofeo para Revaliente como el ganador absoluto, seguido de Yvan Emilio Vázquez, con 120 euros y trofeo, y de Javier Latre, con 80 euros y trofeo. La primera en categoría femenina ha sido Aitana Portero y en Universitaria ha vencido David Llena, con José Luis Torres segundo y Mykhailo Mykhailenko tercero. En Sub-1.900 ha vencido Damián Ferro, en Sub-1.600 ha ganado Patricio Martínez y en Sub-1.300 la mejor ha sido Sandra Hernández. En cuanto a Supra 50 ha vencido Antonio Fornieles y a Supra 65 lo ha hecho Friedrick Oswald Pfeiffer. En las formativas el podio ha estado dominado por David Jiménez en Sub-18, Mario Perals en Sub-16, Amin Debbagh en Sub-14, Natalia Sosa en Sub-12 y Eric Luzón en Sub-10. Ha sido valedero para el ranking andaluz (ELO FADA).