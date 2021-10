El marco barroco español llega al Museo de Almería

miércoles 20 de octubre de 2021 , 19:03h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

Es una propuesta pionera en torno a los soportes artísticos, mostrando y analizando 40 piezas desde los siglos XVI al XVIII





La consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, ha inaugurado en el Museo de Almería la exposición ‘El marco barroco español’, una muestra pionera en España que reúne cuarenta piezas históricas desde los siglos XVI al XVIII para reflexionar sobre su uso y poner en valor el trabajo de los artesanos (carpinteros, ebanisteros, doradores y pintores, entre otros) que trabajaron en su construcción, así como su relación con las obras para que se elaboraron.



Del Pozo, que ha estado acompañada por el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco; la delegada del Gobierno de la Junta, Maribel Sánchez Torregrosa, y la delegada territorial de Cultura, Eloísa Cabrera, ha destacado que “la exposición pone ante los ojos del visitante aquello que se nos escapa, lo que creemos accesorio y, sin embargo, es una pieza fundamental porque, de un lado, el marco realza la obra que contiene y, por otro, es el resultado de la maestría de muchos oficios”.



Por su parte, el primer edil ha señalado “la suerte para la ciudad de contar con este museo, con sus colecciones y con las exposiciones que dinamizan la vida cultural de nuestra ciudad. Esta exposición, además, tiene un rasgo diferenciador en su mismo objeto, porque nos centra en un detalle que la mayoría de las veces que vamos a un museo y vemos un cuadro, consideramos como complementario o nos pasa desapercibido: el marco de la obra”.



“Gracias a esta muestra, descubriremos que en torno a una obra de arte hay también, en muchas ocasiones, auténticas obras de arte que no hemos sabido ver como se merecen. Y por eso quiero invitar y animar a todos los almerienses a que se acerquen a este museo, que es suyo, que siempre merece la pena visitar, y que está lleno de historias y testimonios que nos explican lo que hemos sido y que nos ayudan a entender y situar lo que ahora somos”, ha concluido.



El comisario de la exposición, José Manuel Marín, ha destacado el trabajo de investigación que existe tras esta exposición que, además, lleva aparejado la publicación de un libro que analiza las tipologías y génesis de cada una de las variantes. “Llevaba tiempo encerrado trabajando en la elaboración de esta publicación, por lo que la etapa del confinamiento me sirvió para seguir escribiendo este libro”, ha dicho. En este sentido, el presidente de la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino, Andrés García Ibáñez, ha destacado que “apenas existe bibliografía sobre este tema más allá de dos publicaciones descatalogadas y que son muy difíciles de encontrar, por lo que esta publicación es histórica y muy valiosa”.





Sobre la muestra

La exposición temporal ‘El marco barroco español’ -que permanecerá abierta hasta el 25 de noviembre- es una producción propia del Museo de Almería y está comisariada por el coleccionista e investigador José Manuel Marín Durbán, autor también de un amplio catálogo en el que se recogen todas las piezas que forman parte de la muestra. El estudio ha sido editado por la Fundación Ibáñez Cosentino y la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico.



La colección expuesta consta de cuarenta piezas históricas que documentan diferentes periodos evolutivos del marco en época barroca. Comenzando con los orígenes del marco remotos y con su antecedente más inmediato, el marco renacentista, se comienza el recorrido con un tipo de marco muy simplificado, de tipo ‘cassetta’, que pronto dará paso al gran protagonismo del marco dorado, que se abrió paso gracias a las nuevas técnicas de aplicación de esta técnica en el siglo XVII.



La evolución de las técnicas y la nueva mirada al mundo clásico y sus marmoleados propiciará un cambio hacia los marcos policromados, expuestos en la segunda parte del recorrido. El discurso continúa con otros tipos, como la evolución al marco ebonizado y con la mirada a los procesos artesanales de fabricación, para lo cual se mostrará el anverso y el reverso de cada una de las piezas, señalando el importante papel de su construcción esencial para poder identificarlos como marco barroco español.



La muestra se inserta en el Museo de Almería en espacios no expositivos, en los que el visitante se encuentra con el contraste que producen los grandes elementos gráficos que albergan los marcos con la sobriedad del edificio y la composición de las colecciones arqueológicas del centro, creando un juego visual que reinterpreta los modelos expositivos de un elemento tan singular como es el marco descontextualizado de la obra de arte. Esta exposición viene acompañada por un completo programa de talleres y visitas guiadas.