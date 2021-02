Capital El ‘marketplace’ promovido por el Ayuntamiento aloja a 230 comercios jueves 04 de febrero de 2021 , 20:22h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia www.almeriaadomicilio.es recibe más de 5.000 visitas desde su creación e incluye puestos del Mercado Central y Los Ángeles, así como comercios de la ciudad



El Servicio a Domicilio se ha convertido en una solución ante las restricciones que exige la prevención por el Covid. Por eso, en el inicio de la pandemia el Ayuntamiento de Almería, a través del ‘Plan re-activa20’, puso en marcha el ‘marketplace’ www.almeriaadomicilio.es, un portal web para impulsar el comercio de proximidad, que comenzó con puestos del Mercado Central y el Mercado de Los Ángeles y se ha extendido a una amplia variedad de servicios que ofrecen los establecimiento de la ciudad. Actualmente son 230 los comercios que se han dado de alta y ofrecen el servicio de reparto a domicilio, tan importante en situaciones como las actuales, donde las restricciones de las autoridades sanitarias han obligado al cierre provisional de los comercios de la ciudad.



El ‘marketplace’ promovido por el Ayuntamiento ha recibido desde su creación en abril de 2020 más de 5.000 visitas y una aceptación cada vez mayor entre los comerciantes y los ciudadanos almerienses. El espacio web comenzó con los puestos del Mercado Central y del Mercado Municipal de Los Ángeles que reparten sus productos a domicilio, divididos por el tipo de negocio y el producto que ofrecen (carnicería, verdulería, panadería, ultramarinos…), con los datos de contacto, así como el horario y zona de reparto e incluso la forma de pago que aceptan. Y dado el éxito se ha extendido a los comercios de proximidad, divididos por categorías.



El concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, explica que “el portal web nació con el fin de convertirse en un gran escaparate digital de los comercios de la ciudad. Ahora es una alternativa por las restricciones de la pandemia, pero queremos que se asiente como una nueva línea de negocio para los comercios de proximidad de Almería”. En esta línea, www.almeriaadomicilio.es quiere centralizar todos los comercios con reparto a domicilio de Almería, por lo que el concejal de Promoción de la Ciudad anima a todos los comerciantes de la ciudad a unirse a esta plataforma.



Paralelamente, desde el Ayuntamiento de Almería se trabaja desde su creación en el posicionamiento SEO de este marketplace, que también cuenta con presencia en las redes sociales Instagram y Facebook, donde se han realizado sorteos, promociones y campañas especiales de los negocios asociados.



Carlos Sánchez también recuerda que para aquellos autónomos, comerciantes y pequeños empresarios que no tenían experiencia en el comercio virtual el Ayuntamiento de Almería, desde el Área de Economía, puso en marcha 14 talleres durante el año 2020 que, a través de la formación telemática gratuita, tuvieron como objetivo fortalecer el tejido empresarial y comercial de la ciudad aprovechando las nuevas tecnologías para llegar a más clientes a través de la venta 'on line'.



Por tanto, www.almeriadomicilio.es se está consolidando como el escaparate virtual de los mercados y comercios de proximidad de Almería, y una alternativa para las compras de todos los ciudadanos.

