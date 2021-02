Capital Obras del carril bici entre la Vega de Acá y la Avda. Mediterráneo jueves 04 de febrero de 2021 , 20:13h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Con una inversión cercana a los 90.000 euros, esta actuación viene a crear un eje estratégico y estructurante en la red ciclista de la capital de más de 600 metros de carril bici



El Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Seguridad y Movilidad, ha iniciado los trabajos de construcción de un nuevo tramo de carril bici que transcurrirá a lo largo de la Avenida Adolfo Suárez y que conectará la Vega de Acá con la Avenida del Mediterráneo.



Nuevo tramo, de 618,17 metros, que se añadirán a los casi 80 kilómetros con los que actualmente cuenta la red ciclista de la capital, que discurrirá siguiendo la prolongación de la Avda. Adolfo Suárez, vial que quedó inaugurado en la pasada Corporación tras las obras de ejecución llevadas a cabo a través del Área de Urbanismo, que entonces supusieron la inversión de 400.000 euros, creando un eje estructurante y mejorando las condiciones de movilidad peatonal y viaria en la conexión de Nueva Almería y la Vega de Acá con la Avenida del Mediterráneo.



La concejala de Seguridad y Movilidad, María del Mar García, a pie de obra, ha destacado el carácter “estratégico” de este proyecto dentro de la red ciclista de la capital, unido a otros proyectos actualmente en ejecución, como el tramo también en obras que conectará Almería con Huércal, o el que se llevará a cabo uniendo los nuevos sectores residenciales y comerciales implantados en el entorno de Torrecárdenas con el barrio de El Puche, a través de las calles Isla Cabrera y Avenida de Torrecárdenas.



Actuaciones todas ellas que la edil popular enmarca en la apuesta municipal por una movilidad sostenible, apostando en este caso por el uso de la bicicleta, ampliando el recorrido ciclista a lo largo y ancho de todo el término municipal.



En el caso de la Avenida Adolfo Suárez, la ejecución del proyecto amplía el recorrido del carril bici en 618,17 metros, uniendo la Avenida de la Vega de Acá con Avenida del Mediterráneo, dos de las vías estructurantes que en esta zona de la ciudad conectan los barrios de Nueva Almería, La Goleta, Cortijo Grande, El Zapillo o las 500 Viviendas. La inversión municipal en la ejecución de este proyecto es de 88.710,52 euros.



Aparcamiento en línea

García Lorca ha precisado que si bien ahora los trabajos de construcción de este carril bici vienen a ocupar la banda de aparcamiento longitudinal, en dirección a la Avenida del Mediterráneo, “no supondrá sin embargo la pérdida de plazas de aparcamiento ya que, posteriormente, se volverá a habilitar esa franja con una adecuación del espacio viario, posibilidad que permite hoy una avenida de gran anchura como el que transcurre a lo largo de la Adolfo Suárez”.



El proyecto de ejecución de esta obra incluye la demolición de pavimentos y la retirada y colocación de señalización vertical, desmontes y terraplenes, pavimentación, contemplándose la reposición de pavimentos, bien de granito, terrazo o de adoquín, así como el tratamiento superficial de todos los nuevos tramos a base de lechada sintética de color rojo y la señalización necesaria y semaforización de tramos. Las obras se completarán con el montaje en los cruces de semáforos leds bicicleta/peatón y la regulación semafórica de los cruces de nueva implantación.

