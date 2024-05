Opinión Ampliar El mejor amigo del PSOE Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Más artículos de este autor Por miércoles 15 de mayo de 2024 , 06:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El mejor amigo del PSOE no es Bildu, ni ERC, ni Junts... ni Sumar. Su mejor amigo es Vox. ¿Por qué? Porque, irónicamente, parece que Vox siempre está dispuesto a echarle una mano al PSOE cuando se aproximan unas elecciones. Recientemente, tras las elecciones autonómicas en Cataluña, el PSOE ha crecido, pero el que lo ha hecho de verdad es el Partido Popular, que ha multiplicado por cinco sus escaños. Vox, por su parte, ha logrado mantenerse en once escaños, desafiando las expectativas de una debacle. Pero, ¿qué hace Vox para evitar que se hable de este buen resultado del Partido Popular, de los líos de los socios del PSOE, del jaleo con los pactos catalanes? Filtra que está negociando con el Partido Popular del Ayuntamiento de Sevilla su entrada en el equipo de gobierno. Vox es consciente, como lo es el PSOE, de que lo más perjudicial para el Partido Popular es que se les asocie con la extrema derecha. Ya ocurrió en las pasadas elecciones generales, cuando el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo se mostraba en una situación en la que todas las encuestas le colocaban prácticamente como el ganador de las elecciones. ¿Y qué hizo Vox? Presionó en Ayuntamientos y comunidades autónomas para entrar inmediatamente en los gobiernos autonómicos antes de que se produjeran las votaciones del 13J. Esto provocó que mucha gente de la izquierda moderada descontenta con Pedro Sánchez, y que iba a abstenerse, hiciera el esfuerzo de votar PSOE con la nariz tapada, a fin de evitar un gobierno con presencia de Vox, ocupando carteras ministeriales e incluso una vicepresidencia. ¿Y qué paso justo antes de las elecciones catalanas? Que Vox la lió con su Ley de Concordia, para que de nuevo, si alguien dudaba entre abstenerse o votar PSOE "a pesar de Sánchez", pues fuese a votar, y si alguien había decidido dar un voto de confianza al PP desde el centro o desde el centro-izquierda, quitase rápidamente de su mente ese pensamiento. Por el contrario, Bildu actuó de un modo mucho más inteligente con el PSOE y se mantuvo silencioso, sin armar ruido, para que el Partido Socialista pudiera obtener el mejor de los resultados posibles en esas circunstancias. Una vez lograda la presidencia, ya tendría tiempo de presionar y cobrarse el favor, como efectivamente comenzaron a hacerlo desde el minuto uno. Por su parte, Vox actúa en sentido opuesto, porque está claro que su objetivo es fastidiar al Partido Popular y beneficiar al Partido Socialista, pero ya sin esconderse. Y en esta ocasión, lo vuelve a hacer ante la inminencia de las elecciones europeas. ¿Cuál es la manera de hacerle ganar votos a la izquierda? Pues asociar al PP con la extrema derecha. ¿Y entonces qué hace Vox? Pues eso. Si esas conversaciones en Sevilla existen -aunque el PP en pleno las niegue- ¿por qué no esperar a que se concreten y hacer público el resultado directamente? ¿Por qué no esperar a que pasen las elecciones europeas? Así que el PSOE siempre podrá contar con Vox. Porque, al final del día, parece que a Vox le encanta jugar al salvador del PSOE. Esa es la ironía y el sarcasmo de la política española. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia", "Más allá del cementerio azul", "Covid19: Diario del confinamiento" y la novela "Todo por la patria" 1442 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Todos los firmantes