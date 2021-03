El Ministerio de Transporte se niega a decir en qué transporte vino Ábalos a Almería

jueves 25 de marzo de 2021 , 07:38h

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) se ha negado a responder a Noticias de Almería sobre el medio de transporte en que se desplazó a nuestra provincia su titular, José Luis Ábalos, el pasado 18 de marzo.

En vista de que el ministro acudió a la provincia a ver las obras del AVE y del soterramiento del paso a nivel en El Puche, así como la restauración de la antigua estación y la del Cable Inglés, sin aportar nada nuevo sobre ninguno de estos proyectos, este medio se dirigió al Ministerio para conocer a qué hora llegó Ábalos a la provincia y a qué hora se marchó. Habida cuenta del escaso contenido en la visita del ministro, este medio quería saber si se limitó su agenda a esa actividad oficial, o si almorzó aquí y, aunque el ministerio no pudiera detallar si existía una agenda de partido, la hora a la que abandonó la provincia podía dar alguna pista al respecto.

En su respuesta, el Ministerio indica “no existe norma alguna que obligue a documentar las reuniones del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, fuera del ámbito estrictamente institucional en el ejercicio de sus funciones, o como consecuencia del funcionamiento de los órganos colegiados de los que es miembro.” A lo que añade que “Si lo que se espera recibir es documentación concreta sobre reuniones o actividades del Ministro no reflejadas en la Agenda de La Moncloa, esa expectativa no puede ser atendida.” Lo cierto es que este medio no pidió en ningún momento esa otra agenda, ni detalle de con quién se reunió, ni contenido de dichos encuentros.

De hecho, fue tan escaso el contenido de su gira almeriense, que en la web del Ministerio, la nota informativa que aparece sobre ella, está fechada el 18 de marzo y su título es “Obras de restauración del Cargadero de mineral “El Alquife”, Fase II, conocido como el “Cable Inglés” en Almería”, que ni tan siquiera aporta un dato relevante o novedoso en el mismo. La noticia lleva esa fecha en el interior de la web, pero en la portada tiene la del día 22, y ella se incluyen dos vistas aéreas del Cable Inglés, es decir, fotogrías que no corresponden a ese día. También del 18 hay otra nota, relativa a la inversión del Ministerio en la provincia, y ella no hay ni fotografías.

También se solicitaba información sobre el coste aproximado de la visita del ministro, y como hemos señalado, qué medio de transporte utilizó para desplazarse desde Madrid a Almería y vuelta.

Pues bien, la respuesta es que la agenda del ministro es la que aparece en la página web del Gobierno, y que se limita a recoger las tres convocatorias públicas en la ciudad. También remite a la sala de prensa del Ministerio, en la que únicamente se publican las notas de prensa oficiales ya reseñadas, pero donde tampoco se recogen los datos soclicitados por este medio.

Es decir, que el Ministerio de Transporte rechaza contestar sobre el medio de transporte que usa el ministro, e incluso algo tan irrelevante en principio como la hora de llegada y partida del mismo. Y por supuesto, tampoco informa sobre el coste de la visita sufragado con dinero público.