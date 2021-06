El ministro de Agricultura y Ganadería de El Salvador visita la UAL

viernes 25 de junio de 2021 , 22:52h



David Martínez conoce in situ el campus con la intención de “identificar líneas de cooperación” en materia formativa, especialmente encaminadas a sumar el conocimiento de la Universidad de Almería a su Plan de Reactivación del Agro







Su gabinete ministerial tiene la intención de potenciar el sector agrícola del país centroamericano, y por ello ha programado una visita de tres días a España, de los que dos los ha destinado a la provincia almeriense, fijando a su vez el paso obligado por la UAL. Dentro de la estrategia a seguir en las próximas fechas, esta institución académica es de un máximo interés para el ministro de Agricultura y Ganadería de El Salvador, David Martínez, que ha querido trasladar esta convicción en persona y conocer in situ lo que aquí se hace en materia agroalimentaria. Finalmente, ha sido posible este jueves, día 24 de junio, siendo recibido por los vicerrectores de Internacionalización, Julián Cuevas, y de Investigación e Innovación, Diego Luis Valera, y María Angustias Martos, vicerrectora de Ordenación académica de la UAL los más directamente relacionados con el establecimiento de las diversas líneas de colaboración posibles y con transferir el conocimiento.



El ministro salvadoreño ha estado acompañado durante su visita por un nutrido grupo de colaboradores en su equipo de trabajo, integrado por Mauricio Antonio Peñate, el embajador de la República de El Salvador ante el Reino de España, Karla de Palma, la directora de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional, Sergio Alfonso Pazos, asesor del Despacho Ministerial, Ibrajim Antonio Bukele, asesor de la Presidencia de la República, y Guadalupe Mayoral, Ministra Consejera de la Embajada de la República en España. En los temas a tratar ha estado como telón de fondo el ‘Plan de Reactivación del Agro’ en El Salvador, un documento que marcará el futuro agrario del país y que se quiere implementar con la colaboración de la Universidad de Almería, a la que las autoridades salvadoreñas tienen en muy alta consideración por sus aportaciones vía investigación y formación.



En ese sentido, el gabinete del ministro solicitó fechas atrás esta visita, ya posible tras la mejora de la situación sanitaria y menor incidencia de la COVID-19, explicando que su objetivo es el de “generar un acercamiento con la distinguida UAL para identificar oportunidades de cooperación en materia formativa, en especial dentro del área agrícola, de cara al proceso de implementación del ‘Plan de Reactivación del Agro’ en El Salvador. La delegación centroamericana ha agradecido la buena disposición mostrada por los responsables de la Universidad de Almería para concretar las reuniones pertinentes, en las que han podido profundizar en más detalle sobre lo que previamente ya conocían de esta institución, principalmente su estrecha relación con el sector productivo en general y agrario en particular, además de su excelente posicionamiento y prestigio como socio internacional.



La trayectoria y el compromiso de la UAL no han pasado desapercibidos para las autoridades salvadoreñas, y en ese sentido se ha manifestado el interés referido en sumar el conocimiento que en ella se genera a una transformación clave de su sector agrario a partir de la formación y la investigación. Este país cuenta con aproximadamente seis millones y medio de habitantes y su única institución pública de educación superior va camino de ser bicentenaria. Es la Universidad de El Salvador, fundada en 1841, en la actualidad acompañada por 23 universidades privadas, más cinco institutos especializados y otros tres institutos tecnológicos. En relación a la visita del ministro y su equipo a España, cabe añadir que comenzó este miércoles 23 y que la estancia en Almería se ha está desarrollando los días 24 y 25, situando la ‘entrada’ a la misma precisamente por el campus de la Universidad de Almería.