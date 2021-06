El lunes arranca el plazo de matriculación para la convocatoria extraordinaria de la PEvAU

viernes 25 de junio de 2021

El plazo permanecerá abierto hasta el 2 de julio. La convocatoria extraordinaria, que este año como novedad se adelanta de septiembre a julio, se realizará entre los días 13 y 15 de julio





A partir del próximo lunes 28 de junio y hasta el 2 de julio permanecerá abierto el plazo de matriculación para la realización de la convocatoria extraordinaria de la PEvAU que este año, como novedad, pasa a celebrarse en el mes de julio y no en septiembre, como venía siendo habitual.



Los estudiantes que se vayan a presentar a esta convocatoria en las distintas sedes de la provincia de Almería deben registrarse, si no lo están, en el Campus Virtual de la Universidad de Almería para obtener su usuario y contraseña, necesarios para la matriculación. Este paso está abierto desde el 14 de junio y podrá realizarse hasta el 2 de julio. Después, desde el 28 de junio y hasta el 2 de julio, deberán proceder a la matriculación en el enlace www.ual.es/pevau. Aquí, el estudiante podrá seleccionar las materias de las pruebas de acceso y admisión en las que desea examinarse y se genera la carta de pago correspondiente con las exenciones seleccionadas según su situación, para su abono a través de pago con tarjeta de bancaria.



El adelanto de la convocatoria extraordinaria de septiembre a julio, por parte de la Comisión Coordinadora Interuniversitaria de la Junta de Andalucía, permitirá que todos los estudiantes puedan matricularse en las universidades y comenzar las clases al inicio del curso 2021/2022. Tras los exámenes del 13, 14 y 15 de julio, los resultados de las pruebas se publicarán el 22 de julio.



Para esta convocatoria extraordinaria la provincia contará con cuatro sedes, siendo la más numerosa la del campus de la Universidad. Habrá una segunda sede en Aguadulce, en el IES Aguadulce; una tercera en Ejido, en el IES Fuentenueva; y una cuarta en Huércal Overa, en el IES Albujaira.



Posteriormente a la prueba, los estudiantes tendrán un periodo de solicitud de matrícula en los estudios ofertados en las distintas universidades de Distrito Único Andaluz, "aunque la mayoría de las carreras ofertadas con más demanda puede que no tengan plazas por estar ya cubiertas en la primera fase que realizan los estudiantes de la fase ordinaria", ha puntualizado Manuel Gámez, director de Secretariado de Acceso y Relaciones con Enseñanzas Medias de la Universidad de Almería.



El protocolo Covid será análogo al de la convocatoria ordinaria con geles a la entrada y salida, mascarillas obligatorias durante la realización de los exámenes, distancia de seguridad con las aulas al 30 por ciento y un mayor número de vigilantes para mantener el control de los estudiantes. "Normalmente, y por la experiencia de la prueba ordinaria y la del año pasado, suele haber un buen comportamiento de los estudiantes lo que ayuda a que todo marche con normalidad", ha explicado Manuel Gámez.



La convocatoria extraordinaria de la PEvAU se venía realizando hasta ahora en Andalucía a mediados del mes de septiembre, ya que era necesario esperar a los resultados de los estudiantes que superaban el Bachillerato en los exámenes de recuperación, también celebrados ese mismo mes. Cambiar la evaluación extraordinaria del alumnado de segundo de Bachillerato a junio fue el primer paso para poder adelantar la convocatoria de la PEvAU de septiembre a julio.



La modificación de las fechas en la convocatoria extraordinaria tiene como objetivo una mejora tanto en la organización del sistema universitario andaluz como en la ordenación académica, ya que con los exámenes en septiembre, todo el procedimiento de matriculación y de adjudicaciones se prolongaba más allá del inicio de curso fijado por las universidades andaluzas.



La mayoría de las universidades suele comenzar el periodo lectivo entre la segunda y tercera semana de septiembre. Sin embargo, el plazo dado por el Distrito Único Andaluz (DUA) para matricularse de los grados elegidos se extendía hasta la penúltima semana de septiembre. Y en los casos en los que los estudiantes no obtuviesen plaza en las primeras adjudicaciones, el plazo para inscribirse en las universidades se adentraba hasta casi finales de octubre. Este desajuste hacía que los estudiantes procedentes de la PEvAU de septiembre se incorporasen tarde a clase, perdiendo casi un mes de docencia y parte de las prácticas obligatorias exigidas en muchas asignaturas, lo que afecta a su evaluación y rendimiento.



A todo ello se suma que también imposibilitaba la matriculación en otras universidades fuera de Andalucía, ya que sus comunidades autónomas tienen establecidos en el mes de julio los procedimientos de admisión.