Opinión El movimiento se demuestra andando María del Mar García Lorca sábado 29 de enero de 2022 , 10:24h Igual que el movimiento se demuestra andando, el trabajo y, sobre todo, la voluntad se demuestra con realidades. Y eso es lo que han hecho el Ayuntamiento de Almería y la Junta de Andalucía con la puesta en marcha de la integración tarifaria entre el Consorcio de Transportes Metropolitano y la red de autobuses urbanos de la ciudad. Con ello se pone fin a un periplo de más de doce años y se corrige la discriminación que sufría nuestra ciudad, la única capital andaluza que no tenía este servicio. ¿Por qué? El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, lo explicó muy bien durante el acto de validación de las primeras tarjetas junto a la consejera de Fomento, Marifrán Carazo: "Nosotros no hemos cambiado, seguimos siendo los mismos, quien ha cambiado es quien gobierna la Junta". Y es así: durante una década el Ayuntamiento se encontró con el muro infranqueable de los sucesivos gobiernos socialistas. Ha sido llegar Juanma Moreno y lo que antes era imposible ahora ya es una realidad. Luego, no era tan imposible, era más bien una cuestión de voluntad. Pero como bien está lo que bien acaba, lo importante es que en los autobuses urbanos de la capital ya se puede utilizar la tarjeta metropolitana, lo que hace más fácil el uso del bus a miles de usuarios del transporte urbano y metropolitano. Más fácil y más barato. Además, y así lo recordaba nuestro alcalde, esta integración supone un impulso a la movilidad sostenible, pieza clave en el cambio verde que impulsan tanto Ayuntamiento como Junta y que coincide con la entrada en vigor de la nueva Tarjeta Joven de Transporte que permite a los menores de 30 años acceder a interesantes bonificaciones y que también se va a poder utilizar el los autobuses urbanos de la capital. Almería da así un paso de gigante en su propósito de continuar mejorando y modernizando el transporte público porque es eficaz, fiable y eficiente y su uso redunda en una ciudad más habitable, sana y segura, que es uno de los objetivos del Equipo de Gobierno municipal. Afortunadamente, no estamos solos y contamos con la colaboración, ahora sí, de la Junta de Andalucía para seguir avanzando en este y en otros proyectos buenos para Almería y los almerienses. María del Mar García Lorca Concejal de Movilidad Ayuntameinto de Almería