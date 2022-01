Diputación Ampliar Diputación, Cámara, Economistas, Graduados Sociales y Gestores, aliados para el relevo generacional viernes 28 de enero de 2022 , 20:51h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Con los acuerdos de colaboración firmados, los Colegios Aportan un respaldo profesional clave para entre todos sumar esfuerzo para que no se cierre ningún negocio por falta de relevo. La Cámara de Comercio de Almería y la Diputación Provincial dan un paso más en la puesta en marcha del Plan de Relevo Generacional en la empresa de Almería que desarrollan conjuntamente, mediante la adhesión del colegio de Economistas, del colegio de Graduados Sociales y del colegio de Gestores Administrativos como entidades colaboradoras. El acuerdo de colaboración firmado con cada uno de los tres colegios profesionales contempla, entre otros aspectos, el asesoramiento y la prestación de servicios profesionales de relevo o sucesión por parte de los colegiados que participen el desarrollo del Plan, el fomento del Portal de Relevo Generacional https://relevogeneracional.camaradealmeria.com, la participación en jornadas y talleres y en general, la difusión del alcance y contenidos del PREGEA entre sus colegiados y clientes. Con la firma de estos acuerdos de colaboración, en la que han participado la decana del Colegio de Economistas, Ana Moreno, la presidenta del Colegio de Graduados Sociales, María del mar Ayala y la delegada provincial del Colegio de Gestores Administrativos, María José Vivas, la diputada provincial de Desarrollo Económico, Carmen Navarro y el presidente de la institución empresarial, la Cámara de Comercio, encargada de la gestión, desarrollo y coordinación del Plan, podrá ofrecer a empresas o emprendedores dados de alta en el Portal, un asesoramiento especializado para la planificación de las actuaciones necesarias para llevar a cabo el proceso de relevo. Durante el acto de la firma, el presidente de la Cámara, Jerónimo Parra, ha mostrado su satisfacción por poder contar con la valiosa colaboración del colegio de Economistas, del Colegio de Graduados Sociales y del Colegio de Gestores Administrativos que aportan un respaldo profesional clave para entre todos sumar esfuerzo para que no se cierre ningún negocio por falta de relevo. Jerónimo Parra ha explicado que “queremos conseguir que el pequeño bar o la tienda de ultramarinos de un pueblo consigan seguir adelante aunque sus dueños tengan que dejarlo. Nuestra obsesión no es solo que no se cierre ningún negocio, sino que se abran más para seguir asentando a la población de los pequeños municipios. Y estoy convencido de que, con la ayuda de las instituciones, lo vamos a lograr”. Por esto, el presidente de la Cámara de Almería ha añadido que “queremos ayudar a los emprendedores que quieran hacerse cargo de alguna de estas empresas. Asesorarles y formarles para que tengan éxito en este proyecto y, al mismo tiempo, para ofrecer garantías a la persona que ceda su negocio”. La diputada de Promoción Económica y Empleo, Carmen Navarro, a su vez, ha felicitado a los Colegios de Graduados Sociales, Gestores Administrativos y Economistas de Almería por “crear sinergias y sumarse a este gran proyecto que tiene como objetivo principal incentivar el empleo y dinamizar la economía provincial a través de la experiencia de las empresas evitando cierres y que todo ese bagaje siga contribuyendo a la creación de riqueza y empleo. Este plan gira en torno a dos de nuestros más grandes objetivos: igualar oportunidades entre almerienses y fijar la población”. Colegios profesionales María del Mar Ayala, presidenta del colegio de Graduados Sociales, ha señalado en el acto de la firma que se suman a esta iniciativa para colaborar y participar activamente en el asesoramiento profesional especializado necesario en el “Plan Relevo Generacional en la Empresa de Almería”. Estas actividades de colaboración favorecerán la transmisión, cesión, alquiler, traspaso de empresas en funcionamiento, la creación y mantenimiento del empleo y el apoyo al fomento del emprendimiento. “Entendemos que todas estas acciones contribuyen a fortalecer la economía almeriense y evitar la despoblación, fijando una vez más nuestra posición en relación a las PYMES de la provincia como interlocutores especializados”; Ayala ha recordado que el Colegio aglutina a un colectivo profesional que gestiona un gran porcentaje de PYMES en Almería, y que somos un Colegio con una incidencia directa en la situación del mercado laboral; con esta iniciativa del Portal podremos aportar nuestra experiencia y colaborar de una manera eficaz y conseguir los fines que persigue el Plan. La presidenta del Colegio ha agradecido tanto a la Cámara de Comercio de Almería como a la Excma. Diputación Provincial de Almería que cuenten una vez más con nosotros, con los Graduados Sociales de Almería, así como con nuestro apoyo para conseguir los fines de este gran proyecto. Desde el Colegio de Gestores Administrativos, su delegada María Josefa Vivas, ha agradecido esta iniciativa, tanto a la Diputación de Almería como a la Cámara de Comercio, no sólo por ser una iniciativa pionera, a nivel nacional, sino por permitirnos contribuir a garantizar el mantenimiento y sostenibilidad del tejido empresarial almeriense, haciendo de esta manera un ejercicio de responsabilidad social necesario, y hacerlo totalmente hermanados con nuestros compañeros economistas y graduados sociales, que al igual que nosotros, trabajamos día a día por el progreso nuestra provincia”. Por su parte, el Colegio de Economistas también ha mostrado su satisfacción por colaborar con la Cámara de Comercio y la Diputación de Almería en el desarrollo del Plan de Relevo Generacional en la provincia de Almería. “Somos conscientes de las dificultades de muchas empresas en zonas más despobladas de nuestra provincia y este Plan puede garantizar la continuidad de la actividad económica en esos municipios y evitar que se sigan vaciando por falta de vida económica y social”, ha indicado Ana Moreno, decana del Colegio. Moreno ha añadido que “este Plan es además una forma de dar continuidad y fidelizar empresas que generan actividad, riqueza y empleo en nuestra provincia y que por falta de relevo se podrían ver avocadas a su cierre. Es muy positivo aunar fuerzas, además de una obligación social por parte de nuestro colectivo y estamos muy satisfechos de poner a disposición del Plan a los profesionales economistas interesados en participar aportando los distintos servicios que se precisen para llevar a cabo acuerdos que resulten de las negociaciones que surjan en el marco del Plan. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.