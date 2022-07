Capital El músico Chipo Martínez será el pregonero de la Feria martes 12 de julio de 2022 , 17:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El abogado urbanista Ginés Valera será orador de ‘Los Coloraos’ El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha anunciado hoy que el músico Joaquín Alberto Martínez Cortes, ‘Chipo’, será este año el pregonero de la Feria de Almería en honor de la Virgen del Mar, que comenzará el viernes 19 de agosto, mientras que el abogado urbanista Ginés Valera Escobar será, el 24 de agosto, miércoles, el orador de 'Los Coloraos', acto que este año recupera la normalidad. Chipo Martínez Joaquín Alberto Martínez Cortes, ‘Chipo’ para el mundo de la música, es una de las figuras capitales del rock y pop de la ciudad desde que debutara de manera profesional a comienzo de los años setenta en grupos como Los Ibéricos, Kustom o Los Gringos. También en aquellos primeros años destaca su participación en la banda almeriense Teddy Boys, con los que llegó a grabar dos discos en dicha década. Escudo de Oro de la Ciudad, que recibió de manos de Fernández-Pacheco el 26 de noviembre de 2020 por “su compromiso inquebrantable con el fomento de la música y la cultura en Almería”, ‘Chipo’ cuenta con un sentido musical fuera de lo común, que le hace destacar tanto a la guitarra como el bajo. Así, no es extraño que pronto, más allá del pop y el rock o la música más garaje, también diera el salto al jazz, donde brilla tanto en el bajo como en el contrabajo, como solista o con el trabajo conjunto en formaciones como Puerta Purchena. Sus amplias capacidades musicales y su talante han hecho que nunca se haya negado a formar parte de cualquier reunión de músicos para moverse por cualquier género del rock, del blues, el soul, además del citado jazz. Además de ser integrante fijo de las formaciones Diego Cruz Quartet o The Sun Rockets, destaca su ‘beatlemanía’, con Beatles Connection o The Karamel, con quienes participó en la Beatleweek de Liverpool, el festival de los Beatles más grande del mundo y suele atraer a 12.000 personas a eventos celebrados en todo el centro de la ciudad, con bandas de más de 20 países y aficionados de más de 40. Gines Valera Ginés Valera es licenciado en Derecho (Universidad de Granada), promoción 1980-85. Funcionario de Carrera del Cuerpo Técnico Superior de Administración General del Ayuntamiento de El Ejido, donde también ejerce como asesor Jurídico-Administrativo, es Máster en Derecho y Gestión Pública Local, especialidad Urbanismo. También ha sido jefe del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio del Instituto de Estudios Almerienses dependiente a la Diputación Provincial de Almería, entre otros. Es autor o coautor de una amplia bibliografía relacionados con la administración pública, urbanismo y derecho urbanístico, licencias de obras o sobre la modernización del gobierno local, por los que obtuvo varias menciones especiales por parte del Instituto Andaluz de Administración Pública. También ha trabajado en aspectos de comunicación con la Hermandad Eucarística y Cofradía de Nazarenos de la Santa Cena y María Santísima de Fe y Caridad de Almería, siendo también muy conocida su labor y trabajo en todo el mundo cofrade de la ciudad. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

