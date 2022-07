Almería Vázquez aplaude la Red de Cooperación al Desarrollo Local UIM martes 12 de julio de 2022 , 15:33h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La primera teniente de alcalde da la bienvenida a representantes de 20 entidades locales y provinciales en la reunión anual de la red UIM Rudicel que, en Almería, aprobarán el plan de acción para los próximos años La teniente de alcalde y concejala de Presidencia, María Vázquez, ha agradecido la presencia en Almería de una veintena de representantes de entidades locales y diputaciones que, en el marco de la reunión anual de la red UIM de Cooperación al Desarrollo Local (Rudicel), ponen sobre la mesa este martes experiencias, proyectos e iniciativas de gobierno local “para aprender unos de otros, de los aciertos y también de los errores”. Todo, ha subrayado Vázquez, con el hilo conductor de un mismo idioma que une a los municipios españoles e iberoamericanos. En nombre del alcalde de la ciudad, Ramón Fernández-Pacheco, la primera teniente de alcalde ha destacado la importancia del municipalismo en la cooperación al desarrollo. “Los ayuntamientos son necesarios porque son útiles” a los ciudadanos, ha asegurado María Vázquez, que ha apostado por, en el marco de la UIM, seguir estableciendo sinergias y compartiendo experiencias. Segura de que de la reunión en Almería saldrán “proyectos e informes que serán de gran utilidad para todos los países implicados en Rudicel, se ha mostrado convencida de que “sin municipalismo no hay futuro” y de que “el fortalecimiento local es clave del desarrollo”. La presidenta de la Red Rudicel y alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, ha puesto el acento en la reunión anual de este martes en Almería donde se aprueban los estatutos de esta red de municipios y donde los integrantes de la red van a salir con un plan de trabajo en el que, entre otros asuntos, se perseguirá ampliar al máximo esta red para que sean más los municipios españoles que cooperen en distintas materias con Iberoamérica y Portugal. Intercambio de conocimiento “Es importantísimo el intercambio de conocimiento y la idea es que desde aquí se aprenda qué están haciendo en Iberoamérica y que ellos aprendan, a su vez, lo que se está haciendo aquí”, ha dicho a la par que ha insistido en “aprender de los errores y en apropiarse de los éxitos conjuntos”. “Eso es aprendizaje, innovación y es hacia donde va Europa y van los municipios”, ha recalcado Marco. La diputada provincial Conce Pérez ha destacado, por su parte, la importancia de que la ciudad de Almería acoja la reunión anual de la RED UIM Rudicel. Un foro “que vela por fortalecer el municipalismo e impulsar la autonomía de las entidades locales”. “Con estos objetivos estamos plenamente comprometidos desde la Diputación Provincial de Almería como ayuntamiento de ayuntamientos que trabaja por igualar oportunidades en todos los municipios”, ha concluido Pérez, que ha deseado mucho éxito a los participantes de Rudicel. El secretario general de la UIM, Federico Castillo, ha enmarcado la reunión anual en un programa de trabajo por el desarrollo de años, con programas de fortalecimiento institucional de los gobiernos locales de Iberoamérica. “Una labor que se plasma en el trabajo de los casi 40.000 participantes en esta red y que es posible gracias a la generosidad de la cooperación española, en general, y de la cooperación andaluza, especialmente, con el apoyo de ayuntamientos y diputaciones provinciales”, ha señalado. A la reunión de este martes en Almería han asistido, además de los ayuntamientos de Almería y Castellón, y la Diputación provincial de Almería, representantes de la diputación de Badajoz, del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, de la Diputación provincial de Granada, de la Diputación de Huelva, del Ayuntamiento de Cazorla, el de Churriana de la Vega, el de Maracena y el de Roquetas de Mar, además del Ayuntamiento de Vícar y el Consorcio Vega Sierra-Elvira. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

