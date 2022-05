Almería El nuevo arreglo de El Cañarete costará otro 1,2 millones martes 03 de mayo de 2022 , 15:10h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Mitma avanza en las obras de reparación de los desprendimientos en el km 435,695 de la N-340A Mitma avanza en las obras de reparación de los desprendimientos ocurridos durante el pasado 9 de abril de 2022 en el km 435,695 de la carretera N-340A, en el tramo conocido como “El Cañarete”, en la provincia de Almería. El presupuesto de esta actuación es de 1,2 millones de euros. Dichos desprendimientos dieron lugar al corte inmediato de dicha carretera entre los km 435,642 y 435,816. El día 11 de abril de 2022 se procedió al inicio de los trabajos de saneo del talud por parte de personal especializado. Tras el análisis técnico del talud afectado, Mitma ha comenzado a ejecutar una serie de actuaciones con carácter inmediato, consistentes en: - Saneo de fragmentos de roca inestables. - Colocación de malla de guiado. - Instalación de red de cables anclada al terreno mediante bulones o anclajes. - Instalación de barreras dinámicas. - Ejecución de bulones para la contención de bloques rocosos de mayores dimensiones. - Reposición del firme afectado por la caída de rocas y la obra, así como la posible ampliación de la plataforma para dotar de soluciones al tráfico o a la maquinaria auxiliar de obra. - Señalización y balizamiento de las obras y los diferentes cortes de tráfico que puedan ser necesarios durante los trabajos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

