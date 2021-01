Capital El nuevo centro vecinal de Castell del Rey será una realidad en primavera sábado 30 de enero de 2021 , 18:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Técnicos municipales y responsables de la empresa adjudicataria llevan a cabo sobre, el solar municipal, el replanteo de la estructura modular que dará cabida a las nuevas dependencias municipales en esta barriada



Este viernes se ha llevado a cabo el replanteo, sobre el solar municipal que albergará la edificación, de la estructura modular que dará contenido al nuevo centro vecinal en la capital, en este caso en el barrio de Castell del Rey, cumpliendo así el compromiso municipal con los vecinos de la zona para contar con un centro en el que poder organizar y desarrollar sus actividades.



Junto a los terrenos sobre los que se levantará la edificación, una estructura modular ya en construcción, se han dado cita técnicos municipales y representantes de la empresa adjudicataria de las obras, suministro e instalación de la estructura, la mercantil 'Arquitectura Prefabricada y Modular, S.A.', acompañados de la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, así como de representantes vecinales de Castell del Rey.



La edil popular espera que “a lo largo de la primavera queden finalizados los trabajos de construcción e instalación de la estructura”, que quedará ubicada junto a la zona deportiva y la zona de juegos infantiles existente entre las calles Reina Astrid y Príncipe Felipe, un equipamiento que vendrá a completar las dotaciones, ahora con un espacio que permitirá la celebración de reuniones y actividades, en este barrio. La construcción e instalación de la estructura modular cuenta con una inversión total de 90.145 euros.



El centro vecinal contará con una superficie de 80 metros cuadrados de superficie y su carácter modular permitirá la dotación en estas instalaciones, ahora mismo en construcción, de un salón, almacén y aseos, distribuidos en una sola planta.



La construcción del nuevo centro vecinal se suma a otros equipamientos similares, de carácter social, vecinal o administrativo, que el Ayuntamiento de Almería ha proyectado y se encuentran actualmente “en ejecución”, como ha recordado Martínez Labella. Una relación que incluye la construcción del edificio del Tercer Sector, en el barrio de La Goleta, y el edificio de Protección Civil, en el barrio de Los Molinos, actuaciones todas ellas encaminadas a dar respuesta a las necesidades de vecinos, colectivos sociales o asociaciones vecinales, entre otros.



