El número de divorcios en Almería aumenta un 10% en el primer trimestre de 2023

viernes 09 de junio de 2023 , 13:08h

Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, el número de divorcios en Almería ha aumentado un 10% en el primer trimestre de 2023, respecto al mismo periodo del año anterior. En total, se han registrado 346 divorcios, de los cuales 177 fueron consensuados y 169 no consensuados.

Almería es la segunda provincia andaluza con mayor incremento porcentual de divorcios, solo superada por Huelva, que registró un 12% más. Por el contrario, las provincias que menos divorcios tuvieron fueron Córdoba y Jaén, con un descenso del 4% y del 3%, respectivamente.

En cuanto a las otras demandas de disolución matrimonial, Almería presentó una nulidad, siete separaciones consensuadas, cinco separaciones no consensuadas, 28 modificaciones de medidas consensuadas, 116 modificaciones de medidas no consensuadas, 104 guardas y custodias de hijos no matrimoniales consensuadas y 121 no consensuadas.

A nivel autonómico, Andalucía registró un total de 2.349 divorcios, lo que supone un aumento del 5% respecto al primer trimestre de 2022. Sevilla fue la provincia con más divorcios (1.033), seguida de Málaga (929) y Cádiz (648). Granada fue la única provincia que presentó dos nulidades matrimoniales. Las separaciones consensuadas y no consensuadas sumaron 113 y 73, respectivamente. Las modificaciones de medidas consensuadas y no consensuadas fueron 575 y 1.791, respectivamente. Las guardas y custodias de hijos no matrimoniales consensuadas y no consensuadas fueron 1.314 y 1.705, respectivamente.