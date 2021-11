Economía Ampliar El número de empresas aumenta el 2,6% el último año en Almería jueves 11 de noviembre de 2021 , 12:42h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El número de empresas inscritas en la Seguridad Social en el mes de octubre de 2021 en Andalucía asciende a 245.195, registrando un crecimiento del 2,6% respecto al mismo mes del año 2020 El Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía publica hoy los resultados de la actualización de la Estadística de Empresas Inscritas en la Seguridad Social. Esta estadística ofrece datos mensuales desde mayo de 2020 a partir de la información de aquellas empresas con cuentas de cotización de alta en Andalucía, estando los datos trimestrales disponibles desde 2011. Este producto se enmarca dentro de la actividad Directorio de Empresas y Establecimientos con actividad económica en Andalucía. La información que se publica se ha obtenido mediante una explotación específica del Fichero Estadístico de Cuentas de Cotización a la Seguridad Social, de los Regímenes de la Seguridad Social por cuenta ajena, es decir, el Régimen General (incluido el Sistema Especial Agrario y excluido el Sistema Especial Empleados de Hogar), el Régimen de la Minería del Carbón y el Régimen Especial de Trabajadores del Mar (Cuenta Ajena). En el mes de octubre de 2021 el número de empresas inscritas en la Seguridad Social en Andalucía asciende a 245.195, lo que ha supuesto un crecimiento del 1,6% respecto al mes anterior y un crecimiento del 2,6% (6.105 empresas más) respecto al mismo mes del año anterior. Empresas inscritas en la Seguridad Social en Andalucía (número)

Por provincias, se observa un crecimiento positivo para cada una de ellas respecto al mismo mes del año 2020. Málaga ha registrado el mayor crecimiento en términos relativos y absolutos en octubre de 2021 con un incremento del 3,6% en el número de empresas y 1.945 empresas más. Por otra parte, tanto en términos relativos como absolutos, Córdoba es la provincia que menos ha crecido con un 0,2% y 46 empresas más. Tasa de variación interanual del número de empresas inscritas en la Seguridad Social en Andalucía. Octubre 2021

Atendiendo al número de trabajadores1, se ha registrado un incremento interanual del 5,5% para el total de Andalucía en el mes de octubre de 2021. Todas las provincias presentan un aumento en el número de trabajadores, siendo Málaga la provincia donde, tanto en términos relativos como absolutos, más se ha incrementado con un 8,5% y 35.735 trabajadores más. Por otra parte Jaén registra la menor recuperación en términos relativos con un 1,8% respecto al mismo mes del año anterior, lo que supone 2.389 trabajadores más. Tasa de variación interanual del número de trabajadores en las empresas inscritas en la Seguridad Social en Andalucía. Octubre 2021

Considerando el tamaño de las empresas (según número de trabajadores), el mayor incremento relativo en el número de empresas se produce en las de 250 o más trabajadores con un 8,4% respecto al mismo mes del año anterior, y el menor en el tramo de 1 a 2 trabajadores con un 1,4%. Sin embargo, en términos absolutos, el mayor incremento se produce en el tramo de 1 a 2 trabajadores, con 1.813 empresas más respecto al mismo mes del año anterior. En cuanto al número de trabajadores, el aumento más acusado en valor absoluto se registra en las empresas de 250 o más trabajadores, con un incremento de 49.431 trabajadores, que supone un crecimiento del 7,2% respecto al mismo mes del año anterior, mientras que en las empresas de 1 a 2 trabajadores el incremento en términos absolutos es inferior con 2.262 trabajadores más y se sitúa un 1,3% por encima del mismo mes del año anterior. Empresas inscritas en la Seguridad Social en Andalucía según tamaño (número)

Trabajadores en las empresas inscritas en la Seguridad Social en Andalucía según tamaño (número)

Analizando los resultados según el sector de actividad al que pertenecen las empresas, los crecimientos más acusados en el número de empresas en términos relativos se producen en los sectores Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (9,0%), Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (7,4%) e Información y comunicaciones (7,1%). Por otra parte, los sectores que decrecen respecto al mismo mes del año anterior son Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico y como productores de bienes y servicios para uso propio (-3,1%) y Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (-0,9%). Tasa de variación interanual del número de empresas inscritas en la Seguridad Social en Andalucía según sector de actividad. Octubre 2021

Por último, si observamos la situación del número de empresas según su naturaleza jurídica, son las sociedades de responsabilidad limitada las que registran un mayor incremento con respecto al mismo mes del año anterior tanto en valor absoluto (3.952 empresas más) como en términos relativos (4,0%). Por el contrario las sociedades anónimas descienden en 150 empresas, lo que supone una caída del 2,5%. Empresas inscritas en la Seguridad Social en Andalucía según forma jurídica (número)

