Capital Más de una decena de actividades para el 25 N programadas por el Ayuntamiento jueves 11 de noviembre de 2021 , 12:51h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Coincidiendo con el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Almería dará lectura a una declaración conjunta con la unidad institucional como protagonista



El Ayuntamiento de Almería participa en más de una decena de actividades dirigidas y comprometidas para hacer frente a la violencia contra las mujeres. Y, coincidiendo el 25 de noviembre con el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Área de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana se involucra no sólo en aquellas acciones enmarcadas en la campaña ‘Almería unida contra la violencia de género’ en la que participa el Consistorio con la Subdelegación del Gobierno, el Instituto Andaluz de la Mujer de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial, el Hospital Universitario Torrecárdenas y la Universidad de Almería (UAL), sino que, además, ha organizado talleres, congresos, certámenes y actividades en la calle dirigidas a visibilizar este problema y a tratar de atajarlo.



Así lo ha apuntado este miércoles la concejala delegada de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, que, en rueda de prensa, ha detallado todas las actividades que se van a organizar la semana del 22 al 26 de noviembre y que implican a otras administraciones y también a centros educativos, al centro penitenciario de El Acebuche, los profesionales sanitarios de Torrecárdenas, la industria musical, la red de ciudades amigas de la infancia, a técnicos municipales del área de Igualdad e incluso a organizaciones como Unicef, Policía Nacional y el grupo específico Viogen o a los centros de servicios sociales.





Acciones programadas

De la mano del Consejo Local de la Mujer, reunido esta misma mañana de miércoles, el Ayuntamiento de Almería dará lectura el 25 de noviembre a una Declaración Institucional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y es que, “desde la perspectiva de la unidad que se ha acordado frente a la violencia de género”, se han programado actos con el objetivo de que la sociedad almeriense “hable, reflexione y actúe frente a la violencia contra la mujer”.



Entre todos, “Almería se mantiene unida contra la violencia de género”, ha insistido Laynez, que ha subrayado “el compromiso firme del Ayuntamiento de Almería” en esta lucha que, si bien se acentúa esta última semana de noviembre, es “un compromiso diario a lo largo de todo el año, y de forma transversal desde todas las áreas municipales”.



De la mano de la campaña institucional ‘Almería Unida Contra la Violencia de Género’, el Ayuntamiento iluminará de violeta fuentes y edificios significativos de la ciudad, como la fuente de los 103 Pueblos o la sede de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Estarán iluminadas desde el 22 hasta el 26 de noviembre. El Ayuntamiento participa también en la exposición fotográfica ‘Mujeres que dan vida’ que se inaugurará en el centro penitenciario El Acebuche el 22 y permanecerá allí hasta el 26.



También en el marco de esta campaña conjunta por la unidad contra la violencia de género, Almería participa en la iniciativa ‘Banco Rojo’. El Ayuntamiento colocará un banco de este color en la Plaza de las Velas “en memoria de todas las mujeres asesinadas por quienes decían amarlas” con la idea de dar visibilidad a las consecuencias de la violencia de género y para concienciar a la sociedad. Todas las administraciones e instituciones involucradas en la campaña (Junta, Subdelegación, Torrecárdenas y UAL) colocarán bancos similares y lo harán a iniciativa del Hospital Universitario que es de donde surgió esta idea, ha apuntado Paola Laynez.



La concejala de Familia e Igualdad ha señalado también cómo el 23 de noviembre se hará entrega de los premios del X Concurso audiovisual contra la violencia de género Miradas Adolescentes que este año lleva el nombre de ‘Antonio Galindo’, profesor que ideó este certamen y que ha fallecido recientemente. Por último, dentro de la campaña de unidad, el 26 de noviembre, Amparo Sánchez (Amparanoia) presentará el libro ‘La niña y el lobo’. “Actividad queda enmarcada en las II Jornadas sobre discapacidad, diversidad e igualdad en la industria musical” y que se celebrará en el Mesón Gitano.





Infancia y adolescencia contra la violencia

Además de esta campaña de actividades institucionales, el Ayuntamiento de Almería volverá a organizar una nueva edición del Congreso Nacional Infantil contra la Violencia de Género ‘Ciudades Amigas de la Infancia’. Se trata, ha dicho Laynez, de “un congreso que es ya referente nacional en la lucha contra la violencia de género desde la perspectiva infantil y juvenil”, y, si bien se celebrará on line, los alumnos de los colegios participantes generarán un manifiesto contra la violencia contra la mujer, fruto de la reflexión en diferentes grupos.



Este año, participan los alumnos del CEIP Adela Díaz, CEIP Los Millares, colegio Compañía de María, CEIP Madre de la Luz, colegio La Salle-Virgen del Mar y La Salle-Chocillas. En total, más de medio centenar de estudiantes junto a técnicos municipales, representantes de Unicef, profesores, monitores voluntarios y personal de la organización.



Otra de las actividades propias del Ayuntamiento es el X Concurso Audiovisual de Cortos contra la violencia de género Miradas Adolescentes ‘Antonio Galindo’, la lectura de la Declaración Institucional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la elaboración de una guía-glosario de términos relacionados con la igualdad y contra la violencia de género y las charlas que, miembros del grupo Viogen de la Policía Nacional, ofrecerán en los centros educativos.



"Es un programa amplio, completo y que quiere dejar claro, una vez más, que la violencia de género no es sólo algo que compete a la víctima, sino que es cosa también de su entorno y de toda la ciudadanía". "Es cosa de todos", ha subrayado la concejala Paola Laynez.

