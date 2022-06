PORTADA Economía Capital Almería Diputación Sucesos Deportes Entrevistas Opinión Provincia Agenda ANDALUCÍA ESPAÑA Sociedad Salud Universidad Televisión Pasatiempos Hemeroteca Economía El Obispado triplica el valor de sus bienes en 20 años martes 21 de junio de 2022 , 10:43h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Adeuda 20 millones de euros según una auditoría externa POR SU INTERÉS, REPRODUCIMOS TEXTUALMENTE EL COMUNICADO DE LA PLATAFORMA CATÓLICOS ALMERIENSES POR LA VERDAD remitido a noticiasdealmeria.com Comunicado ante la auditoria y la falta de veracidad al informar 1. Esta Plataforma agradece a la empresa DELOITTE el rigor con el que han llevado adelante el proceso auditor. 2. El pasado 16 de junio del presente 2022, todo el clero diocesano de Almería fue convocado por Mons. Gómez Cantero en Aguadulce para que fuese presentado el resultado de la misma. 3. Tanto la empresa DELOITTE como Mons. Segura Etxezarraga fueron pulcros al presentar los datos de esta. En dicho encuentro, el mismo Mons. Segura Etxezarraga puso de manifiesto los muchos frutos del anterior pontificado. Valoró que la diócesis, en los casi veinte años del anterior obispo, ha puesto en valor el patrimonio de la misma –pasando de un valor inferior a los diez millones de euros y que hoy supera los treinta millones de euros-. Entre otras muchas cosas, en el plano económico resalta que nunca se ha faltado a la transparencia por parte del anterior prelado; el cual, ha respetado todos los procesos canónicos y civiles en todas las operaciones económicas. Incluso apreció que han sido más de 50 los sacerdotes ordenados en dicho periodo. 4. Terminada su alocución, Mons. Segura Etxezarraga, pidió a Mons. Gómez Cantero que fuesen publicadas sus palabras y sus conclusiones tras el trabajo auditor. El actual obispo de Almería le negó en público que fuese a publicar dicho documento. Sería Mons. Gómez Cantero quien hiciese una carta esa misma tarde. 5. La carta de Mons. Gómez Cantero, incide sólo en un dato: existe una deuda de casi 24.000.000 millones de euros. Para continuar hablando de comunión, unidad, niños… nada de relevancia. 6. Será ese mismo día, cuando distintos medios locales y un medio digital nacional, se hagan eco de ese dato. Unido a ese dato, se comienzan a lanzar distintas medias verdades en la misma línea. (para el lector que no conozca lo particular, es importante que sepan que en el medio local: “la Voz de Almería,” hay un periodista muy unido al prelado diocesano que actúa como cronista del mismo; además el obispo de Almería lleva a gala ser muy amigo del director de dicho medio nacional: religióndigital) Comunicado de la Plataforma: 1. No se puede usar la mentira como criterio. Resulta escandaloso que este comunicado no lo haga el propio obispado de Almería, para aclarar la Verdad. Muy al contrario, presumimos que capitaneado por el propio Obispo, es el obispado quien está informando –sesgadamente- a la prensa. 2. No se puede falsear la verdad para llevar el agua a mi molino y decir lo que conviene favoreciendo sus intereses. Como sólo da un dato: “hay una deuda de casi 24.000.000 millones de euros”. Esta plataforma recuerda que cuando de facto fue depuesto de sus funciones el anterior obispo, la deuda de la diócesis estaba en torno a 22.500.000 euros ¿Qué ha pasado? ¿Ha endeudado más la diócesis quien venía a salvarla? 3. Por lo tanto, podemos preguntar: ¿Por qué no se publica la deuda que ha generado desde que está al frente de la diócesis, que asciende a más de un millón de euros en poco más de un año? 4. Estamos en un momento donde de economía no se sabe nada y donde no hay transparencia en absoluto: ¿Por qué asume la opacidad como criterio y no refleja el estado de gastos e ingresos de su gestión? 5. Por lo que podemos conocer, ha pedido más de un millón de euros a la CEE como un nuevo préstamo: ¿Es una monarquía donde él decide sin consultas? ¿Dónde están esas actas del permiso? Si es así y no ha consultado estamos ante un proceso irregular de todo punto. 6. La auditora habla de bienes que son susceptibles de poder ser enajenados para hacer frente a la deuda. Coincide el criterio de la auditora con lo que estaba previsto en el anterior gobierno diocesano. El criterio era, vender bienes que se adquirieron para este fin o bienes que no son esenciales. ¿Por qué no se han vendido propiedades prescindibles que estaban ya vendidas –prácticamente- con el anterior obispo y que no son esenciales? Ejemplo: un campo de futbol, un chalet y una casa en un barrio de las afueras de las Almería, así como otra casa en una céntrica plaza de la ciudad. ¿Qué pretende? La venta ascendía hace dos años a más de dos millones de euros. Sin embargo, posiblemente motivado por Mons. Gómez Cantero, se vuelve a la carga con el edificio del Seminario. Es importante que se sepa que la propia auditora lo ha considerado esencial e imprescindible para la diócesis. 7. Nos preguntamos: ¿Por qué Mons. Gómez Cantero llora tanto y no hace nada? ¿Por qué se niega a publicar el resultado de la auditoría, tal como dijo el que la ha supervisado? Así se dijo al clero en la reunión del pasado jueves y a día de hoy no se ha publicado porque va en contra de los intereses del Obispo. El cual llegó a la diócesis diciendo que estaba en bancarrota y en ruina –con ese discurso llegó creando la guerra y la división entre los fieles y el clero hace más de un año, calificando, el mismo, su nombramiento como UN MARRÓN- la auditoría ha dicho lo contrario y que habiendo deuda, esta es fruto de una revalorización de la diócesis y por ello un gasto de inversión ¿Qué pretende? 8. La última gran mentira de los medios en estos días: “se han de reponer ocho millones de euros en seis meses”. Tanto Mons. Gómez Cantero como su vicario general y su gobierno saben que no es cierto, pero no lo desmienten. El vicario general, según religióndigital, afirma: “una barbaridad, una locura que parte de una refinanciación que se hizo de préstamos” y advierte que en caso de impago “podríamos quedarnos sin patrimonio”. Pues bien, esa barbaridad de refinanciación fue un proyecto elaborado por quien era administrador D. José Antonio Márquez y a pesar de lo que el vicario llama “barbaridad” sigue al frente de la economía diocesana y llevado a la CEE por Mons. Gómez Cantero. 9. El propio administrador, que diseñó la refinanciación podría informar de lo siguiente –como no lo hará lo hace la plataforma-. Con respecto a los ocho millones de euros, es un millón, más o menos, anual lo que se ha de reponer hasta el 2027 y después será medio millón anual… y así progresivamente hasta devolver el préstamo. Como cualquier familia que adquiere un préstamo. 10. Se habla de una deuda que podría llegar a más de los 30.000.000 millones de euros. Es otra terrible falacia, ya que en el resultado final de la auditora está sumado el total de la deuda de la diócesis. Dicha deuda, como siempre se insistió, se reparte entre los propios bienes que la adquirieron aunque en la refinanciación se unieran todas bajo un mismo préstamo y cada una de las partes está llamada a ser responsable de su parte proporcional de deuda. Concluimos: ¿Es el orgullo herido de Omella? ¿Es el orgullo herido de Mons. Gómez Cantero? ¿Es el orgullo de no reconocer que cuando se llega a una diócesis no se puede entrar como una “apisonadora” sin conocer a nadie salvo a los mismos que traman contra el gobierno legítimo y honesto? ¿Por qué se actúa tan antievangélicamente para resaltar el “yo” y quedar bien por encima de todo? ¿Por qué no se retracta de afirmaciones que hizo y que la auditoria ha reflejado que son mentiras? “Fue a través del orgullo como el demonio se convirtió en demonio. El orgullo conduce a todos los demás vicios. Es el estado mental completamente anti-Dios.” C.S. LEWIS Sólo la Verdad, conducirá a salir de la situación caótica que lamentablemente -hemos de afirmar- ha creado el obispo de la diócesis de Almería, Mons. Gómez Cantero. ¿Hasta dónde quiere llegar para justificarse a sí mismo y afirmarse como el salvador? ¿Qué es capaz de hacer? El clero está desilusionado y callado, sometido por el miedo. Entre los fieles reina el desconcierto y la desafección a su Iglesia. El obispo gobierna desde el odio, la venganza y la mentira. Se queja de que es criticado, pero habla mal a todos sus sacerdotes de sus propios compañeros, además de llevar a gala su campaña contra el emérito. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

