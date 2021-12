Almería El observatorio de Calar Alto capta una Géminida y otras bolas de fuego viernes 17 de diciembre de 2021 , 20:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ampliar





El observatorio astronómico de Calar Alto, ubicado en Gérgal (Almería), ha captado durante la semana una Géminida "muy brillante" atravesando el cielo, así como otras bolas de fuego, la mayoría de esta tipología. Según ha detallado el centro en un comunicado, la Gemínida "más impresionante" ocurrió el martes 14 de diembre sobre la costa este de Almería. El bólido ha sido registrado por las estaciones del Proyecto SMART operadas desde los observatorios de Calar Alto en Almería, Sierra Nevada y La Sagra en Granada, La Hita en Toledo, Sevilla, Huelva y Aljarafe. Además, "como es habitual", varias de las cámaras de vigilancia externa del observatorio de Calar Alto almeriense también han recogido imágenes y vídeos del evento. El análisis preliminar llevado a cabo por el profesor del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) José María Madiedo, ha concluido que esta bola de fuego ha sido una Gemínida, una roca desprendida de un asteroide que ha impactado contra la atmósfera de la Tierra a una velocidad estimada de unos 131.000 kilómetros por hora. La parte luminosa del evento ha comenzado a una altitud de 109 kilómetros sobre el Mar Mediterráneo, justo en frente de las costa oriental de Almería. El objeto se movió en dirección oeste hacia dicha costa, para finalizar a una altitud de 35 kilómetros sobre el mar. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

