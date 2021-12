Sucesos Ampliar Tres detenidos por simular contratos para obtener permisos y prestaciones viernes 17 de diciembre de 2021 , 20:29h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Agentes de la Policía Nacional han detenido en El Ejido (Almería) a tres personas a las que se acusa de ser cómplices en la presunta simulación de una relación laboral inexistente para, de este modo, obtener prestación por desempleo y permiso de residencia y trabajo. Los arrestados, dos hombres y una mujer a quienes se les atribuye la supuesta comisión de delitos de falsedad documental y contra la Seguridad Social, habrían establecido un plan para simular la contratación de dos de ellas como empleadas de hogar de una tercera persona, quien era desconocedora de la trama. Según ha informado la Comisaría, uno de ellos habrían estampado sin su consentimiento la firma de la supuesta empleadora, una mujer de 88 años de edad, en dos contratos de trabajo ficticios. Con esta documentación falsificada, habría procedido al alta de las dos empleadas de hogar en el Régimen General de la Seguridad Social sin que se hiciesen los pagos de las cuotas, que le son reclamadas ahora a la empleadora octogenaria. La investigación apunta a que la finalidad de tal actividad delictiva para una de las arrestadas era la obtención permiso de residencia y trabajo por arraigo laboral, mientras que la otra mujer se habría beneficiado de un subsidio por cotización insuficiente percibiendo 450 euros mensuales durante cinco meses al haber generado fraudulentamente el tiempo de carencia necesario. El hombre detenido, como intermediario en la falsificación, habría obtenido un lucro económico mediante una comisión tenían que abonarle las mujeres arrestadas. La operación policial continúa abierta, y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

