Provincia ‘El orgullo de ser calé’ se hace moda en una pasarela de Adra lunes 22 de agosto de 2022 , 12:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El desfile de Modas Fina ‘El orgullo de ser calé’ ha conseguido llenar el Anfiteatro de Pago del Lugar con un público totalmente entregado, que ha podido conocer más de una veintena de vestidos, tanto de novia como de invitada, creados por Josefa Cortés, diseñadora consolidada, que lleva cosiendo “toda la vida”. Durante este evento de moda, además, los abderitanos y visitantes han podido disfrutar de la actuación de Raúl Bravo, al cante; y Ramón Rivera, al toque. Esta abderitana empezó a interesarse por la costura y el mundo de la moda desde pequeña, cuando le hacía pequeñas piezas de ropa a sus muñecas. Cuando se convirtió en madre de una niña siempre estaba haciéndole prendas y accesorios y la gente que la veía le pedía que le confeccionará también a sus hijas. Así es como empezó a coser de manera profesional. Aunque crea todo tipo de prendas, siente especial preferencia, como así ha demostrado en el desfile, por los vestidos de pedrería, diseñados para bodas gitanas, tanto para novias como para invitadas, niñas y adultas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

