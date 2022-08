Deportes El baloncesto congrega a 400 deportistas en la Feria de Almería lunes 22 de agosto de 2022 , 11:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Con la organización del Club Adaba y el PMD, el pabellón Moisés Ruiz fue sede de la cita que visitó el concejal de Deportes, Juanjo Segura El pabellón Moisés Ruiz se convirtió este fin de semana en una auténtica fiesta. Paralelamente a las actividades que se han estado viviendo en diferentes puntos de la ciudad con motivo de la Feria de Almería, la programación deportiva está siendo un éxito con la acogida de los deportistas de la capital. El baloncesto, una de las disciplinas más queridas de la cantera base almeriense, celebró el Torneo 3x3 de la Feria de Almería que contó con el respaldo del Patronato Municipal de Deportes bajo la organización del Club Adaba. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, se acercó a la instalación para comprobar el buen estado de forma en el que se encuentra el basket y felicitar a los miembros del club. Fueron 400 niños y niñas los que llenaron el pabellón Moisés Ruiz, desde categorías premini hasta senior. Los había quienes vinieron de diferentes pueblos de Almería, así como de Granada. Todos tenían el mismo objetivo: lograr la victoria de los encuentros. Desde las 17:00 horas hasta las 21:00, se jugaron 107 partidos que concluyeron con una entrega de premios por parte del club. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, felicitó al club “por la actuación y por hacer posible que tantos niños disfruten haciendo deporte en la Feria de Almería”. Además, recalcó que el Patronato Municipal de Deportes, “siempre va a estar apoyando a los clubes para fomentar estas actividades que tanta acogida tienen”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

