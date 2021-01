Deportes El pádel calienta para intentar celebrar los 9º Juegos Deportivos Municipales lunes 25 de enero de 2021 , 15:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Bajo el hashtag #HaremosTodoLoPosible se abren las plazas para participar en la nueva edición marcada por las medidas de seguridad



El deporte continúa celebrándose en Almería, siempre con las medidas de seguridad. Los clubes, equipos y deportistas individuales ya pueden realizar sus inscripciones para participar en los Juegos Deportivos Municipales, cuya edición número 36 reunirá desde la base hasta las categorías senior. Una de las escuelas, la EDM Beach Tennis, que brinda el aprendizaje en las modalidades de tenis y pádel playa, será la encargada de coordinar la cita.



Bajo el hashtag #HaremosTodoLoPosible, se han abierto las inscripciones para la nueva edición del Padel Municipal durante esta temporada. Gustavo Staniscia, gerente de la escuela deportiva ha invitado “a los almerienses a participar en esta inédita edición, sin dejar de pensar en la situación y en todo lo que estamos viviendo”.



Asimismo, Gustavo ha manifestado que “se cumple esta temporada la novena edición en la que el pádel está presente en la 36º edición de los Juegos Deportivos Municipales de Almería y que supone una oportunidad para los deportistas y amantes de la disciplina a disfrutar de este deporte”.



La escuela ha propuesto el calendario para las siguientes fechas: 20 y 21 de febrero para categoría 3ª femenina, 3ª masculina y +40 masculina. El 27 y 28 de febrero para categoría +45 femenina y +50 masculina; mientras que, para el 6 y 7 de marzo, se hará categoría mixta y 1º femenina y masculina y 2ª femenina y masculina; dejando para el 13 y 14 de marzo los menores.



La cuota de inscripción será de 2,65 € por cada jugador. La fecha de cierre de inscripción es una semana antes de la fecha de realización de cada categoría. Su celebración, como el resto de las competiciones, dependerá de la situación de la pandemia en Almería y las normas que implanten las autoridades sanitarias. Se podrán realizar las solicitudes a través del formulario: https://forms.gle/nzp1wLHfvtFvbwWw8.

