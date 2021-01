Opinión Er culiyo Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Más artículos de este autor Por lunes 25 de enero de 2021 , 13:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Ay que bêh er caxondeo que çe a montao con er conçehero de Çanidá de la Hunta de Andaluçía, Heçûh Agirre, por yamâh “culiyo” a lo que rêtta en er fondo der biâh de la bacuna der cobîh-19 dêppuêh de êttraêh de eya çinco doçî. No ê que lô andaluçê no êttemô acôttumbráô a que çe nô ridiculiçe, ê que lo yamatibo ê que quienê çalen a defendênnô cuando la que ametraya la gramática y er çentío común ê la minîttra çoçialîtta María Heçûh Montero, no lo agan cuando quien uça una palabra andaluça ê der Partío Populâh, pero çí, a eço también êttamô acôttumbráô. ¿Pero ê que culiyo ê una palabra andaluça? Puê çí, porque dêdde luego, en er Dîççionario de la Reâh Academia Êppañola de la Lengua, no êttá recohida con er çînnificao que noçotrô le damô, mientrâ que çí êttá culín con eça açêççión finiquitante, y culiyo çolo çe incluye como diminutibo de culo, o con otrô çentíô en bariô paíçê americanô. En argún momento lô andaluçê deberemô tomânnô en çerio êtte tema y mobiliçânnô pa la normaliçaçión del andalûh, porque ôhhetibamente no ê tanta la diferençia entre er gayego y er catalán con er câtteyano, como la del andalûh y er câtteyano, pero mientrâ gayego y catalán tienen quién lê proteha, el andalûh çige çiendo tratao como una bariante incurta der câtteyano. Çi lô andaluçê biéramô impreça negro çobre blanco nuêttra abla, tar como paçó cuando çe normaliçó er câtteyano dehando atrâh ar latín, quiçá deharíamô de pençâh que el andalûh ê çolo un açento, un dehe, una manera graçioça de ablâh câtteyano, que en er fondo –y en la forma-ê lo que nô cuenta la redibiba Lola Florê. Quiçá también, aqueyô que çôttienen la êççîttençia de “ablâ andaluçâ”, en argún momento podrían êpplicânnô por qué çe uça eça êppreçión pa negâh la êççîttençia del andalûh, pero no çe niega la êççîttençia der câtteyano mientrâ çe reconoçen bariantê dialêttalê, o tampoco çe mençionan lâ “ablâ catalanâ”, como çi en un pueblo del Ampurdán ablaçen iguâh que en un barrio barçelonêh. Con el andalûh çe toman dôh dirêççionê aparentemente contrapuêttâ, pero que acaban en er mîmmo çitio dándoçe un beço en la boca. Unô niegan çû êççîttençia ar conçiderâl-lo una deheneraçión der corrêtto câtteyano, y otrô le otorgan una diberçidá mâh ayá de lo raçonable, y ambô caminô acaban en uno çolo: el andalûh, lo que ablan çolo en la penínçula ibérica mâh de 10 miyonê de perçonâ, no êççîtte… açi que no çe ni como noh entendemôh. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia" y de "Más allá del cementerio azul". 697 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Todos los firmantes