El país que queremos

Juan Antonio Lorenzo

lunes 22 de enero de 2024 , 09:27h

España mantendrá el liderazgo en el crecimiento del PIB entre los países de la eurozona durante 2024, tal y como ha ocurrido durante los pasados ejercicios con el Gobierno de Pedro Sánchez. Todas las previsiones apuntan a que, efectivamente, seguiremos siendo la economía que más crecerá, por delante de Alemania o Francia, y uno de los veintisiete países de la Unión Europea con una de las tasas más bajas de inflación. Sin duda, muy buenas noticias que vienen a refrendar la política económica que se ha aplicado en estos años, como lo demuestran los datos de empleo y cohesión social.

Las cifras hablan por sí solas: hoy contamos con el mayor número de personas trabajando en la historia de España, con 20,6 millones de afiliados a la Seguridad Social, tenemos el dato más bajo de desempleados desde el año 2007 y hay tres millones más de contratos indefinidos en nuestro país gracias a la reforma laboral aprobada en 2022. Además, hemos comenzado el año con una nueva subida del salario mínimo, que ha pasado de 735 euros en 2018 a 1.134 euros en 2024. O lo que es lo mismo, 400 euros más con el Gobierno de Pedro Sánchez, a la vez que las pensiones continúan incrementándose conforme al IPC para evitar que las personas jubiladas pierdan poder adquisitivo.

Lamentablemente, hay gobiernos autonómicos, como es el caso del andaluz, que no solo no suman, sino que suponen un freno para el crecimiento de nuestra comunidad autónoma en los mismos términos que el resto del país. De hecho, el Gobierno de Moreno Bonilla se ha convertido en un lastre para todos los andaluces y andaluzas por muchas razones, pero sobre todo por su incapacidad para ejecutar sus propios presupuestos o los miles de millones de fondos europeos que han llegado a Andalucía. El descalabro es tan grande que nuestra comunidad ha pasado a ocupar el último lugar en los principales parámetros económicos.

Con todo, España avanza a pesar de esa derecha que representa Juanma Moreno, que sistemáticamente ha votado en contra de la inmensa mayoría de medidas que han mejorado la vida de la gente con el falso argumento de que eran insostenibles. A la vista está que se han equivocado y mucho, pero ahí siguen 'erre que erre' Feijóo, Ayuso y compañía, lanzando a diario todo tipo de bulos e infamias que hablan de una España que no existe.

Por el contrario, el país que queremos la gran mayoría de españoles y españolas se consigue con una política de progreso como la que está aplicando Pedro Sánchez; trabajando con determinación, poniendo sobre la mesa medidas valientes, que ayuden a la clase trabajadora y a las familias, y llevando a cabo las reformas necesarias para que España siga avanzando.

Juan Antonio Lorenzo
Secreterio General del PSOE de Almería
Alcalde de Serón y portavoz del Grupo Socialista en la Diputación