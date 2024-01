Zasca del vicepresidente de Diputación a la portavoz de Vox

lunes 22 de enero de 2024 , 10:18h

Giménez (PP) a Cervantes (Vox): Yo entiendo que usted no sepa nada del Levante ni de la Almanzora, pero tiene usted que aprender y estudiar

En el marco de un acalorado debate en el Pleno de la Diputación de Almería sobre la reciente aprobación de las subidas de tarifas del agua gestionada por GALASA, empresa de la Diputación, el vicepresidente de la institución y portavoz del equipo de Gobierno, Fernando Giménez, lanzó duras críticas a la diputada y portavoz de Vox, Montserrat Cervantes.

Lo llamativo de la intervención fue la contundencia con la que Giménez rechazó las afirmaciones de Cervantes sobre el impacto de las tarifas en los agricultores. En un momento de la sesión, Giménez declaró: "Lo que no se puede decir es que esto va a afectar a los agricultores. Eso es lo que no se puede decir. Porque eso es no saber nada. Es venir a párvulos en vez de venir al pleno de la Diputación."

El vicepresidente insistió en que las tarifas de agua aprobadas están relacionadas con el abastecimiento y no afectan al agua destinada a los regantes. "Usted debería saber que esto es agua de abastecimiento y que nada tiene que ver con el agua de los regantes. Usted tiene que venir aquí aprendida. Yo entiendo que usted sea nueva. Yo entiendo que usted no sepa nada del Levante ni de la Almanzora, pero tiene usted que aprender y estudiar."

Giménez reprochó a la diputada de Vox la falta de conocimiento sobre el tema a pesar de llevar meses en la Diputación. Además, destacó la importancia histórica de GALASA en la generación de riqueza en el Levante y la Almanzora, señalando que "sin Galasa no se hubiera podido llevar el agua." Haciendo un llamado a la rigurosidad y el estudio, el vicepresidente instó a la portavoz de Vox a informarse correctamente antes de expresar sus opiniones en el pleno.

En el transcurso de sus críticas, Giménez también sugirió que Vox busca capitalizar el tema del agua de los agricultores con fines políticos, al afirmar: "Que yo sé que a ustedes les gusta traer siempre este tema, porque creen que ahí pueden tener un nicho de mercado para su partido político."

El debate continuó con fuertes intercambios entre los representantes de los distintos partidos, pero las palabras del vicepresidente de la Diputación dejaron claro su malestar ante lo que considera falta de conocimiento por parte de la representante de Vox en temas cruciales para la provincia.